Agnieszka Włodarczyk świętuje 35. urodziny! Uwierzycie, że jej słynna Sara ma już 18 lat? Z tej okazji zapytaliśmy gwiazdę, czego by sobie sama życzyła. Co odpowiedziała?

Marzy mi się rola komediowa. To byłby idealny prezent dla mnie. Ale mam też marzenia, które nie dotyczą mnie samej - ale byłabym szczęśliwa, gdyby się spełniły. Pierwsze to większe kary za znęcanie się nad zwierzętami. W Polsce ten problem wciąż jest marginalizowany. Można się znęcać nad zwierzętami i nie ponieść za to żadnych konsekwencji. A ostatnie marzenie to pokój na świecie. Wiem, że to brzmi jak przemowa na konkursie Miss (śmiech). Ale myślę, że w obecnej sytuacji na świecie, to naprawdę marzenie milionów ludzi. I dla nas wszystkich najważniejsze.