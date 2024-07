1 z 10

Doda obchodziła wczoraj swoje 29 urodziny. Ten szczególny dzień postanowiła spędzić w Wiedniu, grając specjalny koncert dla tamtejszej Polonii w jednym z lokalnych ekskluzywnych klubów. Przed występem gwiazda otrzymała górę prezentów, m.in. piękny bukiet róż od wytwórni, nowego ipada z wygrawerowanym napisem "Doda" oraz mnóstwo upominków od fanów.

Podczas urodzinowego koncertu Doda zaśpiewała swoje największe przeboje. Wokalistka na scenie dała czadu w iście rock'n'roll'owym stylu. Podczas szalonej nocy nie obyło się oczywiście bez głośnego "Sto lat", które wyśpiewał jubilatce tłum jej gości i fanów.

Na scenie Rabczewska jak zwykle zaskoczyła wszystkich kolejnym oryginalnym strojem. Podczas występu gwiazda przebierała się kilka razy. W swoim scenicznym looku po raz kolejny postawiła na awangardowe i niezwykle kolorowe projekty Jeremiego Scotta. Tym razem były to m. in. bluza z kapturem ze skrzydłami inspirowana indiańskimi totemami, buty na olbrzymiej koturnie oraz bluza ze złotymi łańcuchami - identyczną ma Britney Spears w teledysku do remiksu piosenki "Scream & Shout". Zobacz: Doda i Britney Spears w tych samych bluzach

Jak dowiedziało się AfterParty.pl Doda jest pierwszą gwiazdą w naszym kraju, która dostała najnowszą kolekcje ubrań od Jeremiego Scotta zanim trafi ona do regularnej sprzedaży. Artystka otrzymała rzeczy od amerykańskiego projektanta w tym samym czasie, co Britney, jednak stylistki z Dirty Fingers Style po konsultacji z wokalistką postanowiły, że jej urodzinowy koncert będzie najlepszą okazją do zaprezentowania tych niesamowitych rzeczy. Dlatego podczas koncertu jubilatka przebierała się kilkukrotnie, tak aby pokazać jak najwięcej stylizacji.

Dodzie jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego!

Zobacz: Doda kończy 29 lat! Co osiągnęła za granicą?