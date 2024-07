1 z 5

Dla projektantów i gwiazd przyjaźń oraz wzajemne wsparcie są bardzo ważne. Dlaczego? Powodów jest conajmniej kilka. Gwiazda może być muzą projektanta i inspirować go do tworzenia wspaniałych projektów. Efekty takiej współpracy często są zachwycające! Wystarczy spojrzeć na to jak Małgorzata Kożuchowska nosi projekty Gosi Baczyńskiej lub Joanna Horodyńska duetu MMC - od razu widać, że świetnie się rozumieją! Gdy gwiazda z pierwszych stron gazet nosi ubrania projektanta zapewnia mu rozgłos i reklamę. Z drugiej strony - projektant przyjaźniący się z gwiazdą, zawsze pomoże jej przed ważnym wyjściem lub premierą. Korzyści są obopólne :) Zobacz naszą galerię!