Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Makowie Mazowieckim ostrzegał przed niebezpiecznymi chorobami przenoszonymi przez imigrantów. Prezes PiS pytał jednocześnie czy to prawda, że do Polski ma zostać sprowadzonych 100 tys. uchodźców. Jego wypowiedź cytuje TVN24:

Wypowiedź Kaczyńskiego wywołała polityczną burzę.

Mówiło się: te Żydki niosą tyfus. Straszenie pasożytami to jest język nazizmu. Kaczyński musi to wiedzieć, on nie jest idiotą. On używa tego argumentu albo z absolutną pogardą do Polaków, których ma za głupków, którzy nie znają w ogóle historii albo uważa, że cokolwiek powie niedobrego to i tak nie ma znaczenia - mówił przewodniczący Partii Demokratycznej Andrzej Celiński, cytowany przez gazeta.pl.