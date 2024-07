Paski, to jeden z najpopularniejszych wzorów, który co sezon powraca do trendowych zestawień. Tym razem jest podobnie jednak w bardziej szalonym stylu.

Reklama

Modny nie będzie już tradycyjny biało-granatowy marynistyczny deseń, ale przede wszystkim paskowy total look.

Im więcej tym lepiej. Wiosną i latem można łączyć paski do woli. Szerokie z wąskimi, poprzeczne z pionowymi, czy czarne z kolorowymi . dlatego też, specjalnie dla was przejrzeliśmy polskie sklepy w poszukiwaniu najciekawszych ubrań i dodatków w paski.

Mamy nadzieje, że nasz przegląd paskowych rzeczy pomoże wam w wiosennych zakupach.

Więcej paskowego szaleństwa znajdziesz w najnowszym 4. Numerze magazynu FLESZ!

Zobacz także

Reklama

jm