Marta Żmuda – Trzebiatowska słynie z dobrego stylu i eleganckich kreacji. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć ją w eleganckim zimowym zestawie z dodatkiem modnych akcesoriów.

Na ogół aktorka na imprezach medialnych pokazywała się w sukienkach, ale w ostatnim czasie najwyraźniej zaczęła przekonywać się do spodni i (jak widać) wygląda w nich równie dobrze.

Jej najnowsza stylizacja zainspirowała nas do pokazania wam podobnych propozycji z polskich sklepów. Aktorka miała na sobie czarne spodnie z podwyższonym stanem, elegancką wiązaną bluzkę, na którą nałożyła ciepły kardigan. Swój look uzupełniła pudrową kopertówką oraz modnymi szpilkami z metalowymi czubkami. Zaglądając do naszej galerii, dowiesz się gdzie i za ile kupisz podobny zestaw.

Tak prezentują się propozycje w stylu Marty Żmudy-Trzebiatowskiej: