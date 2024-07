Małgorzatę Kożuchowską kochamy za styl i klasę, zarówno na żywo jak i na planie. Ania Męczyńska, stylistka która tworzy kreacje aktorów do serialu Rodzinka.pl, wie co robi.

Reklama

Aktorka na planie wygląda równie dobrze, co na czerwonym dywanie. Koszula w stylu Prady, skórzana spódnica w stylu Valentino, klasyczne czółenka, bordowy, oversize'owy płaszcz i udany look gotowy.

Zobaczcie gdzie znaleźliśmy ubrania, dzięki którym stworzycie look podobny do tego wprost ze zdjęciowego planu i to wybierając rzeczy już od 50 zł.

Reklama

Zapraszamy do naszej galerii: