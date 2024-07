Maja Sablewska już od dłuższego czasu kreuje swój własny, niepowtarzalny styl ubierania się. Jest miłośniczką luźnych koszul, które łączy z obcisłym dołem, najczęściej w postaci rurek. Choć wydawałoby się, że jej stylizacje czasem wyglądają niedbale, w rzeczywistości są precyzyjnie przemyślane. W dowód naszego uznania dla jej jesiennej stylizacji, postanowiliśmy znaleźć podobne propozycje ze znanych sieciówek.

Reklama

Jeśli chcecie wyglądać jak Maja, polecamy wam spodnie z imitacji skóry i botki dostępne w H&M w tej samej cenie ok. 129zł, top z nadrukiem z New Looka za ok. 65zł, modne bransoletki Mokobelle, każda w cenie ok. 140zł i futerko z Topshopu za ok. 900zł. Wygoda i szyk gwarantowane!

Reklama

Tak prezentują się podobne propozycje z sieciówek: