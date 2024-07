Jessica Alba na imprezach branżowych zawsze pokazuje się w perfekcyjnych kreacjach od światowych projektantów takich jak Valentino, Dolce&Gabbana czy Alexander McQueen. Swoje stylizacje dopełnia równie ekskluzywnymi dodatkami w postaci klasycznych wysokich szpilek, wieczorowych torebek i drogiej biżuterii.

Na afterparty Złoty Globów aktorka pokazała się w kraciastej sukience projektu Louis Vuitton, lakierowanych szpilkach i z dobraną pod kolor butów niewielką kopertówką. Ten look zainspirował nas do stworzenia bardzo podobnej stylizacji, którą można kupić już za 255zł. Zajrzyjcie do naszej galerii, aby przekonać się gdzie je można nabyć.

Tak prezentują się ubrania i dodatki w stylu Jessici Alby: