Ewa Farna po raz kolejny zaliczyła bardzo udaną stylizację, którą mogliśmy zobaczyć w ostatnim odcinku Bitwy na głosy. Gwiazda pokazała się w ciekawym zestawieniu czerni i srebra w jej ulubionym rockowym klimacie. Jej wygląd stał się dla nas inspiracją do znalezienia propozycji w tym samym stylu z polskich sklepów.

Jeśli podoba wam się look Ewy połączony z wyrazistym elementem w stylu glamour - błyszczącą kurtką, zainspiruj się nim i zdecyduj się na podobne propozycje. Polecamy wam modne spodnie z paskiem na boku z Zary za 169zł, czarny top z Mango za 85zł, szpilki z New Looka w cenie 100zł i srebrną błyszczącą kurtkę za ok. 525zł dostępną w Topshopie. .

Oto nasz propozycje ubrań i dodatków w stylu Ewy Farnej: