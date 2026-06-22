Wraz z początkiem sezonu na jagody do cukierni i restauracji wracają uwielbiane przez Polaków jagodzianki. Najbardziej znani restauratorzy ponownie kuszą wypiekami wypełnionymi po brzegi leśnymi owocami, jednak w tym roku uwagę przyciągają nie tylko ich rozmiary i skład, ale również ceny. Spore zaskoczenie wywołała oferta Magdy Gessler, której słynne jagodzianki są dziś wyraźnie droższe niż przed rokiem.

Jagodzianki Magdy Gessler znów podrożały

Powrót kultowych jagodzianek do cukierni "Słodki Słony" jak co roku wywołał ogromne zainteresowanie klientów. Tym razem najwięcej emocji wzbudza jednak nie sam smak wypieków, a ich cena. W sezonie 2026 za jedną jagodziankę trzeba zapłacić aż 38 złotych, czyli o 4 złote więcej niż rok wcześniej, gdy kosztowała 34 zł. W ostatnich latach cena rosła systematycznie - jeszcze kilka sezonów temu słynny wypiek można było kupić za 23 złote.

Podwyżka cen za jagodzienki sprawiła, że w mediach społecznościowych ponownie rozgorzała dyskusja. Jedni przekonują, że za produkt premium, przygotowywany z dużą ilością jagód i wysokiej jakości składników, warto zapłacić więcej. Inni nie kryją zdziwienia, wskazując, że za cenę jednej jagodzianki można kupić kilka podobnych wypieków w tradycyjnych piekarniach.

Chętnych na jagodzianki od Magdy Gessler nie brakuje

Mimo kolejnych podwyżek zainteresowanie jagodziankami od Magdy Gessler nie słabnie. W poprzednich sezonach wypieki regularnie znikały z półek w ekspresowym tempie, a przed cukiernią ustawiały się kolejki osób chcących spróbować słynnego przysmaku. Wielu klientów podkreśla, że o wyjątkowości jagodzianek decyduje nie tylko smak, ale także ich rozmiar oraz duża ilość owocowego nadzienia.

Choć 38 zł za jedną bułkę z jagodami dla wielu osób wydaje się kwotą wręcz absurdalną, marka "Słodki Słony" od lat przyciąga klientów poszukujących luksusowych wypieków. Wszystko wskazuje na to, że również w tym roku wysoka cena nie zniechęci największych fanów słodkości sygnowanych nazwiskiem jednej z najsłynniejszych polskich restauratorek.

Próbowaliście słynnych jagodzianek od Magdy Gessler?

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