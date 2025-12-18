W połowie grudnia 2025 roku pod warszawską restauracją U Fukiera, należącą do Magdy Gessler, miał odbyć się protest aktywistów działających na rzecz praw zwierząt. Powodem była obecność w menu kontrowersyjnego dania - foie gras, czyli pasztetu z kaczych i gęsich wątróbek. Aktywiści, działający w ramach organizacji "Abolicjoniści dla zwierząt", zapowiedzieli demonstrację jako część szeroko zakrojonej kampanii na rzecz całkowitego wyeliminowania tej potrawy z polskich restauracji.

Obecność dania w menu restauracji Magdy Gessler wywołała kontrowersje

Foie gras, luksusowy przysmak rodem z kuchni francuskiej, od lat wzbudza silne emocje wśród obrońców praw zwierząt. Choć jego spożycie w Polsce nie jest zabronione, produkcja tego dania została zakazana już w latach 90. XX wieku. Wszystko za sprawą metody karmienia zwierząt - kaczek i gęsi - które są przymusowo dokarmiane metalową rurką wprowadzoną przez gardło. Takie działanie prowadzi do nienaturalnego stłuszczenia wątroby i powiększenia jej nawet dziesięciokrotnie.

Komisja Europejska uznała ten sposób produkcji za szkodliwy i niehumanitarny. Z powodu zakazu wytwarzania foie gras w Polsce, danie trafia na stoły wyłącznie dzięki importowi.

Magda Gessler usunęła danie z menu w obawie przed protestem

Po zapowiedzi protestu pod restauracją U Fukiera, Magda Gessler szybko podjęła decyzję o usunięciu foie gras z menu. To posunięcie skutecznie ostudziło emocje - aktywiści zrezygnowali z demonstracji. Restauratorka, która od lat uchodzi za jedną z najważniejszych postaci polskiej gastronomii, zareagowała błyskawicznie, co zostało zauważone także przez działaczy.

Jak podają źródła, wcześniejsze działania tej samej grupy aktywistów doprowadziły już do wycofania foie gras z kilku innych lokali gastronomicznych w Warszawie. Warto przypomnieć, że niedawno Magda Gessler pokazała świąteczne menu i wywołała kontrowersje.

Czym grozi produkcja foie gras i dlaczego została zakazana?

Proces produkcji foie gras wiąże się z ogromnym cierpieniem zwierząt. Kaczki i gęsi są przymusowo karmione dwa do trzech razy dziennie za pomocą specjalnej metalowej rurki, która powoduje nie tylko ucisk organów wewnętrznych, ale także może prowadzić do uszkodzenia przełyku i trudności z oddychaniem. Skutkiem tego jest znaczne powiększenie wątroby, które staje się bazą do produkcji pasztetu. Metoda ta została potępiona przez organizacje międzynarodowe oraz instytucje europejskie. Dlatego wiele krajów, w tym Polska, zdecydowało się na zakaz wytwarzania tego typu produktów, mimo że nadal można je importować z państw, gdzie produkcja foie gras jest legalna.

Choć foie gras wciąż pojawia się w menu niektórych ekskluzywnych restauracji, nacisk ze strony aktywistów oraz zwiększona świadomość społeczna powodują, że coraz więcej lokali decyduje się na usunięcie tej potrawy. Przykład restauracji U Fukiera i decyzji Magdy Gessler pokazuje, że publiczna presja oraz argumenty etyczne mogą przynosić wymierne skutki.

"Akcja Abolicjonistów" dla zwierząt ma na celu całkowite wycofanie foie gras z rynku gastronomicznego w Polsce. Jeśli restauracje będą dalej reagować w podobny sposób, kontrowersyjne danie może wkrótce całkowicie zniknąć z polskich stołów.

Zobacz także: Wielkie emocje w finale „Kuchennych rewolucji”. Magda Gessler musiała zaapelować

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia