Jesienna edycja RestaurantWeek® 2025 wystartowała! Pod hasłem #FromFoodiesForFoodies smakosze w Polsce - Foodies - rekomenduje restauracje, które warto odwiedzić. Do 19 listopada można zarezerwować stolik i skosztować wyjątkowych, trzydaniowych menu z prezentem. Nie są to miejsca wybrane przez anonimowych krytyków, ale restauracje, które zostały sprawdzone przez samych miłośników dobrego jedzenia. Nie potrzebujesz gwiazdek ani prestiżowych rankingów, by odkryć miejsca godne uwagi. W tegorocznej edycji RestaurantWeek® to społeczność Foodies wyznacza kulinarne kierunki, tworząc mapę topowych restauracji, które warto poznać. Wśród nich znajdują się zarówno najciekawsze debiuty sezonu, jak i sprawdzone adresy, do których wraca się z przyjemnością. To przewodnik po smakach, które naprawdę wyróżniają się na gastronomicznej scenie Polski. Tegoroczna edycja opiera się na autentycznych poleceniach. Oferuje różnorodne kulinarne doświadczenia – od indyjskich przypraw, przez włoską tradycję, aż po autorską kuchnię opartą na lokalnych produktach. To prawdziwa mapa smaków od Foodies, dostępna w całej Polsce.

Najlepsze restauracje w Polsce wybrane do jediennej edycji RestaurantWeek

Warszawa - Mandala Sienna

Co polecają Foodies w stolicy? Jeśli jeszcze nie byliście, koniecznie zajrzyjcie do Mandala Sienna przy ul. Siennej 87. To miejsce, w którym egzotyczne smaki Indii łączą się z nowoczesnym, swobodnym klimatem, a każdy talerz opowiada aromatyczną historię. Podczas Festiwalu na Gości czekają dwa wyjątkowe menu pełne rozgrzewających, intensywnie przyprawionych dań. W menu A królują: wegetariańska samosa z chutney’em tamaryndowym i imbirowo-kolendrowym, butter chicken, czyli klasyczny kurczak tikka w kremowym, maślano-pomidorowym curry z pastą z orzechów nerkowca oraz brownie na maśle ghee z musem mango i liściem curry. Menu B zachwyca nepalskimi pierożkami momo z wegetariańskim farszem, kultowym Dal Makhani Bukhara w aksamitnym sosie z czarnej soczewicy oraz słodkim jamun tiramisu z kardamonem, anyżem i likierem migdałowym. Mandala Sienna to obowiązkowy punkt na mapie Warszawy dla fanów wyrazistych smaków i aromatycznych dań – w sam raz na chłodne, jesienne popołudnia!

Poznań - Insieme

Insieme to coś więcej niż restauracja – to wspólny stół, przy którym smak, radość i bliskość tworzą codzienne rytuały. Jedzenie staje się tu pretekstem do spotkań i rozmów, a połączenie włoskich tradycji z polskimi upodobaniami sprawia, że każda potrawa powstaje z dbałością o najwyższą jakość i autentyczny smak. W menu znajdziesz prawdziwe włoskie składniki, świeże, sezonowe produkty oraz ręcznie wyrabiane makarony. Podczas Festiwalu Goście mogą skosztować wybornych dań: na przystawkę – arancini z kaczką i serem Pecorino Romano lub z gorgonzolą, gruszką i orzechami. W roli głównej – wołowe ossobuco z pieczoną marchewką, polentą z truflą i sosem szałwiowym lub w wersji wegetariańskiej fiore di carcofi, czyli nadziewane pierożki z farszem z karczochów i parmezanu, podawane na sosie marinara. Na deser –panna cotta z figami i białą czekoladą lub babà au rum z kremem waniliowym. Każda wizyta w Insieme to kapitalne doświadczenie – pełne doskonałego smaku, ciepła i prawdziwej, włoskiej gościnności. Buon appetito!

Białystok - Skórka Bistro Wino

Są restauracje, które zachwycają smakiem i do których chce się wracać – taką właśnie jest Skórka Bistro Wino przy ul. Włókienniczej 3 w stolicy Podlasia. To miejsce, w którym menu zmienia się wraz z porami roku, a na talerzu zawsze królują świeże, sezonowe składniki w autorskiej interpretacji. Specjalnie na RestaurantWeek® powstało menu pełne niebanalnych smaków. Wśród propozycji znaleźć można m.in. pierś z kaczki z purée z topinamburu i chałwy z karmelizowanymi marchewkami, a także halibuta z sosem szafranowym, dzikim brokułem i pudrem z kopru. Na deser serwowana jest lawendowa papierówka z lodami śmietankowymi i kruszonką albo pudding śmietankowy z miso-toffi i malinowymi sezamkami. Obłęd – tak jednym słowem można podsumować kulinarne doznania w Skórka Bistro Wino!

Lublin – 2PiEr

Lubelszczyzna to prawdziwy raj dla smakoszy, a Lublin – położony na styku kultur wschodu i zachodu – dumnie prezentuje swoje barwne oblicze i chętnie korzysta z bogactwa natury, które inspiruje lokalną kuchnię. W samym sercu miasta, przy ul. Artura Grottgera 2, na piątym piętrze, mieści się 2PiEr – kulinarna perełka regionu. To właśnie tutaj tradycja polskiej kuchni spotyka się z nowoczesną finezją, a panoramiczny widok na miasto dopełnia całe wyjątkowe doświadczenie restauracyjne. Z okazji RestaurantWeek® przygotowano dwa autorskie menu. W propozycji A królują wyraziste smaki: balotyna z kurczaka z majonezem wasabi i piklowaną cebulą oraz wellington z karkówki, z pieczarkami i kruszonką serową. Menu B to ukłon w stronę roślinnych kompozycji. Przystawka to krem z dyni z lodami kokosowymi i krokietem z sera Bursztyn, a danie główne - gratin z boczniakiem, piklowaną żurawiną i sosem tymiankowym. Zwieńczeniem uczty w obu wariantach jest aromatyczna babka cytrynowa z lodami kajmakowymi, żelem mlecznym i coulis porzeczkowym. Daj się zachwycić!

Bydgoszcz - MONKA Młyny Rothera

W centrum Bydgoszczy, w odrestaurowanym Spichrzu Mącznym na terenie Młynów Rothera, powstało miejsce, w którym historia spotyka się ze smakiem. Kuchnia Monki czerpie inspiracje z tradycji włoskiej i francuskiej. Oparta jest na świeżych produktach od lokalnych dostawców i rzemieślników. Karta dań imponuje różnorodnością. Znajdziemy w niej zarówno klasyczną pizzę neapolitańską i aromatyczną zupę bouillabaisse, jak i wyrafinowane autorskie kompozycje Chefa Michała Kozłowskiego. Specjalnie na RestaurantWeek® przygotował on dwie wersje menu. Pierwsza składa się z kremu z dyni i kokosa z nutą chilli i prażonymi pestkami, polędwiczki wieprzowej sous-vide z krokietami serowymi i pieczonym burakiem oraz delikatnego sernika na zimno z wanilią madagaskarską, glazurowanymi śliwkami i chrupiącym ciastkiem cygaretkowym. Druga propozycja to porowo-ziemniaczany krem à la Paris, chrupiąca pinsa z fior di latte, ziołowym chrustem i rukolą, a na koniec – pieczone śliwki z maślano-migdałową kruszonką i waniliowym crème anglaise. Prawdziwa uczta dla oczu i podniebienia!

Szczecin - Bellevue

Czas na Szczecin i znakomitą rekomendację Foodies – Bellevue! To restauracja mieszcząca się przy ul. 3 Maja 22, w której każde danie jest małą francuską przygodą: od kremowych zup i aromatycznych mięs, po deserowe propozycje zachwycające smakiem i wyglądem. Bellevue łączy elegancję z przyjemnością jedzenia, tworząc doświadczenie, do którego chce się wracać. Wśród festiwalowych propozycji znajdziesz tu francuską zupę cebulową z grzanką z serem raclette, filet z kaczki Mulard z galette z buraka, kremowym purée ziemniaczanym, konfitowanym jabłkiem i sosem porto oraz klasyczne tarte au citron z kruchego ciasta z kremem cytrynowym. Alternatywnie możesz spróbować rillettes z wędzonego łososia na chrupiącej bagietce z piklami, doradę z ratatouille prowansalskim, pieczonym w popiele ziemniakiem i pistou z natki pietruszki oraz crème caramel z solą Maldon. Brzmi dobrze, prawda?

Konkurs kulinarny z nagrodami od Whirlpool

Organizatorzy RestaurantWeek® przygotowali również coś specjalnego dla kreatywnych miłośników gotowania. W konkursie na Instagramie @restaurantweek_pl można wygrać 3 piekarniki do zabudowy z funkcją PIZZA 310°C oraz 5 zestawów akcesoriów do pizzy od Whirlpool.

Wystarczy zarezerwować stolik, a następnie w komentarzu pod konkursowym postem podzielić się swoim pomysłem na idealne danie z piekarnika Whirlpool i oznaczyć restaurację, w której chciałoby się je zobaczyć. Kreatywność popłaca!

Rezerwuj i wygrywaj wyjątkowe nagrody!

BreakfastWeek – śniadaniowy festiwal z Alpro

Równolegle z RestaurantWeek® trwa również BreakfastWeek festiwal śniadań, który również zakończy się 19 listopada. W wybranych lokalach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, Wrocławiu i na Śląsku można zamówić specjalne śniadaniowe zestawy z napojami roślinnymi Alpro.

W festiwalowej cenie 35 zł + 6 zł opłaty rezerwacyjnej dostępne są m.in. Alproccino (cappuccino na owsianym Alpro Barista) i Alprolatte (latte na migdałowym Alpro Barista). To idealny sposób na zdrowy i pyszny poranek!

Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole!

Rezerwacje: https://RestaurantWeek.pl/ oraz https://app.rclb.pl

Termin Festiwalu: 7 października - 19 listopada

O RestaurantWeek

Już od ponad 10 lat RestaurantWeek® wspiera promowanie w Polsce kultury Foodie. Przez ten czas Festiwal zyskał popularność jako wydarzenie umożliwiające wspólne odkrywanie smaków przy restauracyjnym stole. Dziś RestaurantWeek® jest największym biletowanym wydarzeniem w kraju oraz jednym z największych Festiwali restauracyjnych na świecie. Cena za to wyjątkowe doświadczenie, które warto dzielić z Bliskimi, zaczyna się od 69,99 zł (+ opłata rezerwacyjna 9,99 zł, min. 2 osoby + 10 zł prime time). Prawie milion spotkań w tysiącach najlepszych restauracji w Polsce, ponad 2 miliony zarezerwowanych menu, setki debiutów, niezliczone chwile radości przy stole – to wszystko dzięki zaangażowaniu polskich Foodies! Dołącz do nich i daj się prowadzić przez kulinarne odkrycia – to właśnie rekomendacje #FromFoodiesForFoodies wskazują najlepsze restauracje, które warto odwiedzić

i smaki, których nie można przegapić!

Aby dowiedzieć się więcej o organizowanych Festiwalach odwiedź:

