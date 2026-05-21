Magda Gessler znów rozgrzała dyskusje wokół telewizyjnych formatów. W najnowszym wywiadzie została zapytana wprost o udział w programie „Taniec z gwiazdami”. Temat wrócił jak bumerang, bo restauratorka od lat pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych i rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Tym razem jednak nie było miejsca na dyplomację: padła deklaracja, która natychmiast przyciągnęła uwagę fanów.

Czy Magda Gessler wystąpi kiedyś w "Tańcu z gwiazdami"?

Gessler od dawna funkcjonuje w rytmie, który trudno byłoby pogodzić z wymagającymi treningami do tanecznego show. Od ponad 15 lat prowadzi „Kuchenne rewolucje”, a widzowie dostali już 32 serie programu. Do tego dochodzi jej obecność w jury „MasterChefa” oraz autorski format „Magda gotuje internet”. W takim układzie każda kolejna propozycja telewizyjna musi konkurować nie tylko o uwagę, ale przede wszystkim o czas.

Restauratorka w wywiadzie dla Plotka jasno dała do zrozumienia, że jej udział w „Tańcu z gwiazdami” nie wchodzi w grę. Nie zostawiła przestrzeni na domysły ani na interpretacje w stylu: może kiedyś, może przy lepszym momencie, może w kolejnym sezonie. Jej odpowiedź była prosta i stanowcza.

Nie, nie ma takiej szansy. Uważam, że każdy ma swój czas, ale wydaje mi się, że jednak trzeba mieć bardzo dobrą formę fizyczną i czas. A ja mam jeden kierunek i nie mam zamiaru go zmienić - przyznała wprost w rozmowie z Plotkiem

Magda Gessler uwielbia tańczyć, ale nie wkroczy na parkiet "Tańca z gwiazdami"

Co ciekawe, Gessler jednocześnie przyznała, że najbardziej na świecie lubi tańczyć i że robi to od dziecka.

Najbardziej na świecie lubię tańczyć. I od dziecka - przyznała w tym samym wywiadzie

Brzmi jak idealny punkt wyjścia do telewizyjnej przygody, jednak jak wynika z jej wcześniejszych słów, na jej udział w "Tańcu z gwiazdami" fani raczej liczyć nie mogą.

Ostatnio też Skolim został zapytany o udział w "Tańcu z gwiazdami". Muzyk wyznał, że chętnie kiedyś sprawdziłby się w tanecznej przygodzie, jednak na razie skupia się na dalszym rozwoju swojej muzycznej kariery.

