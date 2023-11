Wielkanoc zawsze kojarzy się ze świątecznymi wypiekami. Do najpopularniejszych ciast należą baby, mazurki, serniki i strucle z owocami. Oczywiście możemy je upiec samodzielnie, ale coraz większą popularnością cieszy się zamawianie gotowych ciast od kulinarnych guru. Jednym z nich niewątpliwie jest Magda Gessler, której wielkanocna baba drożdżowa to prawdziwy hit. Zobaczcie, ile kosztuje babka od Magdy Gessler!

Ile kosztuje baba drożdżowa od Magdy Gessler?

Wielkanoc według Magdy Gessler to propozycje wypieków z jej cukierni. Można tam zamówić ciasta, mazurki czy torty wielkanocne. Największą popularnością cieszy się oczywiście wielkanocna baba drożdżowa, za którą zapłacimy uwaga... 50 zł. Trzeba przyznać, że to dosyć wysoka cena za jedno ciasto o wadze ok. 0,7 kilograma. Jednak według opinii krążących o tym cieście - jest ono warte tej kwoty! Pozostałe wypieki są w podobnych cenach, za sernik świąteczny zapłacimy 60 zł, a za mazurki - 65 zł, za makowiec ( 1 kg) - 100 zł.

Skusilibyście się na babę wielkanocną od Magdy Gessler?