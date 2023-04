Gwiazda "Na Wspólnej" sprzedaje wielkanocny catering. Ceny zwalają z nóg! Drożej niż u Magdy Gessler

Widzowie "Na Wspólnej" mogą nie wiedzieć, ale jedna z największych gwiazd kultowego serialu zajmuje się też... gastronomią. Co ma w swojej ofercie na Wielkanoc? Możecie przeżyć szok!

Wielkanoc tuż tuż. I podczas gdy część osób już rzuciła się w wir przedświątecznych porządków, inni już planują wielkanocne stylizacje, jeszcze inni głowią się, co w tym roku będzie królować na ich stołach. I choć to zazwyczaj świąteczne menu z oferty Magdy Gessler budzi wśród internautów największe emocje, okazuje się, że również inna gwiazda TVN szykuje dla swoich fanów wielkanocny catering. W ofercie żurek, babka, sernik... Zobaczcie co jeszcze sprzedaje Anna Korcz, znana z roli Izabeli Brzozowskiej z kultowego serialu "Na Wspólnej".

Anna Korcz, serialowa Izabela Brzozowska z "Na Wspólnej", sprzedaje wielkanocny catering. Znamy ceny!

Serial "Na Wspólnej" od ponad dwudziestu lat bawi i wzrusza do łez miliony widzów TVN, którzy z zapartym tchem śledzą losy klanu Brzozowskich oraz ich przyjaciół. Fani serialu doskonale znają więc charyzmatyczną postać pewnej siebie i nieugiętej bizneswoman Izabeli Brzozowskiej, która w produkcji występuje od pierwszego odcinka. Grająca ją Anna Korcz niewątpliwie należy też do ulubienic widzów. I choć w "Na Wspólnej" jej postać specjalizuje się w branży deweloperskiej, okazuje się, że aktorka ma słabość do gastronomii. Gwiazda prowadzi także własny dom weselny w podwarszawskim Pomiechówku.

W swojej ofercie Anna Korcz ma jednak nie tylko przyjęcia okolicznościowe, czy wesela. Wraz ze zbliżającą się Wielkanocą, artystka w swojej ofercie przygotowała również cateringowe menu.

W swoim ośrodku "Zacisze Pomiechówek", położonym zaledwie 40 km od Warszawy nad brzegiem rzeki Wkra, Anna Korcz urządza nie tylko bajeczne imprezy. W jej wielkanocnym menu cateringowym znajdziemy dobrze znaną świąteczną klasykę. Nie brakuje w nim przystawek, mięsa, zup, dań na ciepło, czy deserów. Ceny mogą jednak przyprawić was o zawrót głowy!

Za litr staropolskiego żuru zapłacimy 70 złotych, kilogram pasztetu klasycznego to wydatek 65 złotych za kilogram. Kilogram polędwiczek wieprzowych to wydatek w okolicy 250 złotych, zaś za zrazy wołowe w sosie własnym zapłacimy 350 złotych za kilogram. W menu nie zabrakło też kaczki. Ta pieczona z dodatkami kosztuje 90 złotych za sztukę.

Jeśli chodzi o desery, tu też ceny mogą was zaskoczyć. Szarlotka to wydatek 75 złotych. Za sernik z białą czekoladą i mascarpone zapłacimy aż 190 złotych za sztukę. Dla porównania, wielkanocny sernik u Magdy Gessler kosztuje 95 złotych za kilogram.

