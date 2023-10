Tłusty Czwartek, ulubione święto miłośników słodyczy, mobilizuje do pracy restauratorów i cukierników, którzy mają w swojej stałej lub sezonowej ofercie pączki. O tym, ile trzeba zapłacić za ten wyrób u Magdy Gessler, krążą już legendy. Jej córka, Lara, współwłaścicielka cukierni "Słodki Słony", wywołana swego czasu do tablicy, tłumaczyła, że to najwyższa jakość składników wykorzystywanych przy produkcji winduje ceny w górę. Jednak w tym roku ich stawka zostanie przebita. Najdroższe pączki w kraju wystawią na sprzedaż Magda i Lara Gessler, a Kuba Wojewódzki.

Tłusty Czwartek 2023: Rekordowo drogie pączki. Kuba Wojewódzki rozbił bank

W zeszłym roku w cukierni mamy i córki za jednego pączka z nadzieniem różanym trzeba było zapłacić 15 złotych. Magda Gessler zapewniała jednak, że ciastka sygnowane jej nazwiskiem są "skandalicznie pyszne". Nieco taniej było w jej restauracji "U Fukiera" - tam, za sztukę, liczono 13 złotych. W tym roku ceny po poszły w górę - o kilka złotych.

Kuba Wojewódzki, o czym nie wszyscy wiedzą, jest właścicielem lokalu "Niewinni Czarodzieje TrzyZero", gdzie też sezonowo pojawiają się pączki. Rok temu "król TVN" liczył sobie po 10 złotych za sztukę, co już podburzyło internautów, ale teraz dokręcił śrubkę do końca. Zaoferował wyroby, które oprócz polewy z różowej czekolady mają dodatek jadalnego złota i zażyczył sobie za nie ponad dwukrotnie więcej niż Magda Gessler.

Pączki znajdują się też w ofercie m.in. Mateusza Gesslera i Piotra Adamczyka, a kupując u nich także należy głębiej sięgnąć do kieszeni, zwłaszcza jeśli nie poprzestanie się na jednej sztuce.

Ile trzeba zapłacić za pączka u Kuby Wojewódzkiego, Magdy Gessler i pozostałych restauratorów? Dowiecie się tego z naszego krótkiego wideo!

