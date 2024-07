W tym roku 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz pierwszy transmitowany był tylko w TVN. TVP wycofała się z współorganizacji wydarzenia, co więcej, w najważniejszych programach informacyjnych podawano tylko zdawkowe komunikaty z przebiegu finału WOŚP! Jednak to nie wszystko. Przeciwna Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Telewizja Publiczna usunęła serce WOŚP z kurtki jednego z posłów PO! O co chodzi?

Reklama

TVP wymazała serce WOŚP z kurtki posła PO!

O kontrowersyjnej sytuacji na swoim Twitterze napisał Piotr Witwicki, reporter Polsat News, który udowodnił, że TVP wymazała serce WOŚP z kurtki posła PO, Arkadiusza Myrchy:

W tym roku nie zabraknie mi materiałów na zajęcia z 'Warsztatu dziennikarza telewizyjnego' na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika - napisał na Twitterze Piotr Witwicki.

Poseł Myrcha rozmawiał z TVP 3 Bydgoszcz w sprawie ostatnich wydarzeń w sejmie. Podczas wywiadu Myrcha miał na sobie naklejone serce WOŚP na czarnej kurtce. W trakcie emisji materiału serce zniknęło z kurtki posła! Skąd Witwicki ma screeny?

To zdekonspirowałoby moje źródło - tłumaczy redaktor Polsat News.

Sytuację potwierdza sam poseł Myrcha, który na Twitterze napisał:

Zobacz także

Żenujące, niskie, małostkowe i zwyczajnie chamskie! Wymazać na montażu serduszko #wośp . Konsekwencje chorej polityki @KurskiPL

TVP i Jacek Kurski tłumaczy wymazane serce WOŚP z kurtki posła PO

Ponadto, poseł Myrcha nagrał filmik, w którym ostro krytykuje TVP:

Chciałbym tylko skomentować kolejną inicjatywę telewizji publicznej. A mianowicie w wyemitowanym wczoraj materiale zostało bezpardonowo wygumkowane to oto serduszko, które wczoraj przez cały dzień nosiłem bardzo dumnie i bardzo dumnie noszę je także dzisiaj. Widać, że decydentów ten widok bardzo razi. To jest dowód ich małostkowości i żenującego postępowania - mówi poseł.

Sytuację skomentował Jacek Kurski, prezes TVP, na swoim Twitterze:

Tajemnicze zniknięcie z kurtki pana Posła musiało być robotą Belzebuba - napisał Kurski.

W ten sposób prezes TVP nawiązał do wpadki Arkadiusza Myrchy, kiedy na początku stycznia na antenie TVP Info wymienił Belzebuba jako jednego z Trzech Króli.

Owsiak reaguje na wymazane serce WOŚP w TVP

Podczas konferencji prasowej WOŚP Jurek Owsiak skomentował zaistniałą sytuację jednym zdaniem, które wydaje się być najlepszym komentarzem:

Chłopie, dziewczyno, wstydź się bardzo - mówił Owsiak.

Zobacz także: Rusin, Kraśko, Doda, Olejnik - plejada gwiazd wsparła WOŚP! Efekt? 62 miliony i rośnie! ZDJĘCIA

Reklama

TVP w tym roku zbojkotowała WOŚP.