Udział Janusza Józefowicza w „Tańcu z Gwiazdami” wzbudza wiele kontrowersji wśród widzów programu. Nowy juror, który zastąpił Zbigniewa Wodeckiego, najwyraźniej nie spełnił oczekiwań producentów tanecznego show. Za nami zaledwie trzy odcinki „TzG” a Józefowicz zdążył już zajść za skórę pozostałym jurorom, prowadzącemu oraz władzom stacji TVN.

Jak dowiedział się „Fakt” producenci już po drugim odcinku wezwali Józefowicza na dywanik. Poproszono go ponoć o zmianę zachowania oraz o łagodniejszą postawę wobec uczestników i współpracowników…

Upomnienia najwyraźniej nie pomogły. Wręcz przeciwnie. Informowaliśmy wczoraj o incydencie do jakiego doszło między mężem Nataszy Urbańskiej a Piotrem Gąsowskim w trakcie przerwy programu w minioną niedzielę. Józefowicz wściekł się po tym jak prowadzący przerwał mu wypowiedź.

Józefowicz pokazał tym samym, że nikt nie będzie mu mówił co i jak ma robić.

Zastanawiamy się co będzie się działo w programie jak nowy juror rozkręci się na dobre!

