Waldemar i Dorota z 10. edycji "Rolnik szuka żony" dopiero co relacjonowali fanom wspólny wyjazd w góry. Teraz jednak rolnik pokusił się o publikację na Instagramie kadru, który wywołał mocno mieszane reakcje wśród fanów! O co poszło tym razem? Zobaczcie sami.

Waldemar i Dorota to para z 10. edycji "Rolnik szuka żony", która wywołała chyba najwięcej kontrowersji wśród widzów. Z początku wielu fanów było dość sceptycznie nastawionych wobec relacji rolnika i jego wybranki. Z czasem jednak w sieci zaczęło się pojawiać więcej pozytywnych komentarzy skierowanych do pary, a coraz szersze grono osób szczerze kibicuje związkowi Waldemara Gilasa.

Rolnik nie ukrywa, że ogromnym atutem w kontekście relacji z Dorotą był dla niego fakt, że oboje wychowują dzieci w zbliżonym wieku. Jak szybko się okazało, dzieci partnerów zapoznały się i spędzają wspólnie czas. Taką okazją był m.in. wyjazd Waldemara i Doroty z "Rolnika". Teraz ukochany Doroty opublikował wymowny kadr z górskiego szlaku.

Nasza Czwórka na jednym ze szlaków podczas wyjazdu do Beskidu Żywieckiego

Nasza Czwórka na jednym ze szlaków podczas wyjazdu do Beskidu Żywieckiego

Zobacz także: Kuba z "Rolnika" pokazał zdjęcia z randki z Anią i zaskoczył wyznaniem. "Chciałbym, żeby...

Ujęcie, którym podzielił się Waldemar z "Rolnika", wywołało mieszane reakcje wśród internautów. Część komentujących zwróciła uwagę na fakt, że dzieci rolnika i jego ukochanej są na fotografii odwrócone od obiektywu.

Co to za czasy, że dzieci muszą odwracać się do zdjęcia? W jakim kierunku ten świat zmierza?

- zapytała retorycznie internautka.