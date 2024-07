Co książę George dostanie na trzecie urodziny? Lista wyjątkowych upominków została już stworzona! Czas leci bardzo szybko, a my pamiętamy jak księżna Kate dopiero co spodziewała się pierwszego dziecka, a tą informacją żył cały świat. Tymczasem już za 5 dni, 22 lipca, książę George skończy 3 latka! Rodzina królewska już szykuje prezenty dla następcy tronu. Nie da się ukryć, że lista jest bardzo długa, a najlepszy prezent szykują dla niego rodzice, księżna Kate Middleton i książę William.

Prezenty z okazji 3. urodzin księcia Georga

Mały George z pewnością nie będzie narzekał na upominki, które dostanie. Zwłaszcza, że będzie ich nie mało, a niektóre z nich będą bardzo kosztowne. Jak podaje gazeta "Daily Mail" książę George otrzyma między innymi miniaturowe piłki do gry w rugby i futbol, a także kolejkę elektryczną wartę 1,5 tysiąca złotych! Książę Karol bardzo chce sprawić swojemu wnukowi niespodziankę, dlatego jego prezent będzie wyjątkowy. Najprawdopodobniej następca tronu otrzyma mały model samochodu Aston Martin z ubiegłej epoki. Autko będzie wzorowane na takie, którym jeździł James Bond. (Zobacz: Zabawki na prezent dla 3-latka)

Najsłodszy prezent szykują jednak dla Georga rodzice, którzy planują kupić szczeniaka bardzo rzadkiej rasy Bolonka Zwetna. Za takiego pieska trzeba sporo zapłacić, a jego cena waha się między 2 a 3 tysiące złotych. Podobno zwierzak jest idealny dla alergików, a to w przypadku księżnej Kate bardzo ważna sprawa.

Co jeszcze dostanie książę George? Przekonamy się już 22 lipca!

22 lipca książę George skończy 3 latka!

