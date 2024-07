Ostatnie tygodnie dla Kate i Williama to przede wszystkim długa i wyczerpująca podróż do Nowej Zelandii i Australii. Książęca para niemal codziennie miała zaplanowanych kilka oficjalnych wizyt, ale całą wyprawę może uznać za sukces. Była to też doskonała okazja, aby świat zobaczył już prawie 9-miesiecznego księcia George''a, który szybko stał się ulubieńcem fotoreporterów. Przypomnijmy: Kate i William opuszczają Australię. Mały książę znów skradł show

Dokładnie trzy lata temu Kate i William pobrali się w Londynie podczas ceremonii, która już wtedy przeszła do historii. Zakochani postanowili, że będą świętować tę rocznicę kilkanaście dni wcześniej, jeszcze podczas wspomnianej podróży na Antypody. Z tej okazji William podarował Kate zegarek marki Cartier warty prawie sześć tysięcy dolarów! Jak twierdzi "Us Weekly", zegarek posiada szafirowy kamień, który idealnie komponuje się z pierścionkiem zaręczynowym księżnej.

Taki mąż to skarb, a w dodatku książę. Małżeństwo idealne?

