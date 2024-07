Szykuje się premiera nowego albumu Dody! Zniecierpliwieni fani mogą być spokojni, będzie to bardzo bliski termin! Na początku 2015 roku ukazał się nowy singiel pt. "Riotka", który bije rekordy popularności na portalu YouTube. Jak podał portal jastrzabpost.pl już za miesiąc ma pojawić się nowy singiel Dody! Podobno piosenka ma być bardzo wakacyjna! Być może będzie hitem tegorocznego lata! Zobacz też: Doda pokazała jak wygląda jej mieszkanie. Weźcie głęboki oddech, bo to co zobaczycie robi wrażenie

Co więcej, wokalistka właśnie kończy pracę w studiu, a już jesienią w sklepach ma pojawić się jej nowy album! Wstępna data premiery planowana jest na wrzesień 2015 roku. Nowa płyta podobno ma być zaskoczeniem nawet dla długoletnich fanów Dody! Nowe piosenki Dody mają przysporzyć jej nowe grono fanów. Utwory mają być bardzo popowe, utrzymane w klimacie Kylie Minogue czy Britney Spears, ale z rockowym pazurem. Większość materiału na płytę powstawała w Szwecji i w Polsce.

Wy też już nie możecie się doczekać nowej płyty Dody?

