Przed wami kilka trendów, które będą hitem nadchodzącego lata. Zobaczcie, jak według specjalistów powinnyśmy malować paznokcie w przyszłym sezonie!

Reklama

Przeczytajcie więcej o najnowszych kosmetykach na wiosnę i lato 2014

Sephora wprowadziła do swoich perfumerii nowe, supertwałe i szybkoschnące lakiery Formula X w blisko 200 odważnych odcieniach i niezwykłych efektach – metalicznych, brokatowych i neonowych. Oprócz tego proponuje Supermodny, superoryginalny i totalnie innowacyjny manicure we wszystkich kolorach tęczy, a do tego niezwykłe naklejki nail art. Do wyboru między innymi 6 nowych obłędnych kolorów lakieru Sephora Colour Hit i cztery nowe lakiery nawierzchniowe dające niesamowite efekty: sztucznych ogni, szronu, matowy i srebrzysty.

Popularna perfumeria proponuje też pierwszy szablon do paznokci u rąk i stóp czyli Smart Roller. Aplikacja jest bardzo prosta: najpierw kładziemy warstwę lakieru, suszymy 5 minut i przykładamy szablon, a następnie malujemy paznokcie innym kolorem. Tego lata szalejemy z manikiurem! Paznokcie od Ciaté zachwycają lakierami o oryginalnych fakturach. Do wyboru dwa nowe zestawy: biały i fioletowy, które nawiązują do wakacji nad morzem – ozdób paznokcie drobinkami muszelek i poczuj się jak prawdziwa syrena.

Zobacz także

Zobacz także: jak zrobić w domu matowe paznokcie

Reklama

Zaś Nails Inc stworzyło lenią gamę odcieni zainspirowanych angielskimi przyjęciami w ogrodzie. Każdy lakier pełen jest matowych i brokatowych drobinek, które wyczarują perfekcyjny manicure.