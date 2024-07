Matowe paznokcie możesz uzyskać bez użycia matowego lakieru. Wystarczy, że kupisz specjalną bazę pod lakier do paznokci, dzięki której zwykły preparat zmatowieje, bądź wykorzystasz skrobię, sodę lub parę wodną.

Matowe paznokcie – wykonaj je krok po kroku

Jeśli chcesz otrzymać przyćmiony manicure kup specjalną bazę pod lakier, która zmatowi wierzchnią warstwę paznokcia lub zastosuj proste, domowe sposoby.

1. Para wodna – jednym ze sposobów uzyskania matowych paznokci jest para wodna. Wystarczy, że świeżo pomalowane paznokcie potrzymasz właśnie nad nią przez kilka minut. Uważaj tylko, by się nią nie sparzyć. Po tym paznokcie zmatowieją.

2. Soda lub skrobia – do buteleczki lakieru do paznokci dosyp troszkę sody lub skrobi. Jeśli nie chcesz zmatowić całego pojemniczka lakieru, to kilka jego kropel przelej do niepotrzebnego naczynia i dosyp do niego proszek. Następnie pomaluj paznokcie. Po wyschnięciu zauważysz efekt matowych paznokci.

3. Baza pod lakier – kolejną z metod otrzymania matowych paznokci jest nałożenie na pierwszą warstwę płytki paznokcia bazy pod lakier, która nada matowego efektu. Po zastosowaniu bazy, pomaluj wierzchnią warstwę paznokcia dowolnym lakierem. Po kilku minutach zauważysz matowy efekt, pozbawiony blasku.

