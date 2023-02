Najnowsze seriale: Netflix z ofertą na marzec 2023

Zbliżający się kolejny miesiąc to zawsze powód do radości fanów czerwonej platformy VOD, ponieważ zwiastuje najnowsze seriale Netflixa. Fani z niecierpliwością czekają zarówno na zupełnie nowe serie, jak i kontynuacje swoich ulubionych produkcji. W marcu warto zarezerwować sobie kilka wieczorów, bo szykuje się kilka mocnych premier. Wielkimi krokami zbliża się ostatni sezon wciągającego „Riverdale”, a także nowa odsłona bijącego rekordy popularności „Ty”. Natomiast amatorzy reality show znów będą mogli spędzić kilka dni z Georginą, żoną Cristiano Ronaldo.

Spis treści:

Wśród najnowszych seriali Netflixa znajdzie się coś zarówno dla fanów Elvisa Presleya, jak i animacji. Seria o Królu powstała przy współpracy Mike’a Arnolda oraz Priscilli Presley – byłej żony legendy rock’n’rolla. Natomiast w dubbingowej roli piosenkarza usłyszymy głos zdobywcy Oscara, Matthew McConaugheya. Nie jest to typowa historia o wokaliście. Animowany serial dla dorosłych opowiada o Elvisie Presleyu, który wyposażony w odrzutowy plecak zostaje członkiem tajnego programu dla szpiegów. Król walczy z siłami, które zagrażają bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych.

Premiera: marzec

Na liście najnowszych seriali Netflixa, jakie zobaczymy w marcu, nie zabraknie też opowieści gangsterskich. Telefon, który Sole (Asia Ortega) odbiera w środku nocy, na zawsze wywraca jej świat do góry nogami. Kobieta dowiaduje się, że jej mąż Ángel, przywódca przestępczej grupy, zginął. Młoda wdowa musi dźwigać na swoich barkach nie tylko samotne wychowanie małego syna, ale także zarządzanie firmami, które nie są w najlepszym stanie. Jednak ostatnia rzecz, jaką chce zrobić Sole, to prosić o pomoc ojca Rogelia (Luis Tosar), który jest jednym z największych paserów w Madrycie. Bohaterka zamierza nie tylko wzmocnić pozycję gangu, ale także rozwiązać zagadkę śmierci męża. Musi się jednak mierzyć z konkurencją i policją.

Premiera: 17 marca

W marcu, wśród najnowszych seriali Netflixa zobaczymy również kontynuację odcinkowej ekranizacji bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pd tym samym tytułem. To historia błyskotliwego księgarza (Penn Badgley), który zakochuje się w młodej, początkującej pisarce (Elizabeth Lail). Uczucie okazuje się tak silne, że przeradza się w fascynację, a nawet obsesję, która pcha bohatera coraz bardziej niepokojących działań. Mężczyzna jest gotowy usunąć każdą przeszkodę, jaka może zagrażać ich relacji. Z miłości można zrobić wszystko, ale czy miłość wszystko wybaczy? Przed nami czwarty sezon popularnej serii.

Premiera: 9 marca

Na najnowsze seriale Netflixa w marcu z pewnością czekają fani hitowej produkcji, opartej na cyklu komiksów Archie Comics. Młodzieżowa seria „Riverdale” doczekała się zakończenia. Pod koniec miesiąca dostaniemy siódmy sezon historii grupy młodych bohaterów, którzy rozwiązują zagadkę śmierci nastolatka z wpływowej rodziny, Jasona. Dowiadujemy się, że chłopak najprawdopodobniej utopił się w rzece, choć jego ciała nie odnaleziono. Ofiara to brat bliźniak Cheryl (Madelaine Petsch), która rządzi liceum w Riverdale.

„Riverdale” to nie tylko seria z kryminalnym wątkiem, ale także intrygami, zdradami i romansami młodych bohaterów. Poznajemy uroczą i niepewną siebie Betty (Lili Reinhart), która została wychowana przez apodyktyczną matkę. Jest też Archie (K. J. Apa) – przystojniak, który przyciąga dziewczyny jak magnes, szczególnie Betty. Chłopak ma jednak pewien sekret. W Riverdale pojawia się także Veronica (Camila Mendes), która przeprowadza się do miasta z Nowego Jorku razem z matką po tym, jak jej ojciec trafił do więzienia. Oglądając wszystkie sezony, poznamy jeszcze wiele ciekawych postaci oraz ich tajemnice (w obsadzie występuje też znany z produkcji Disneya Cole Sprouse). Jeśli szukacie podobnych produkcji, mamy dla was seriale młodzieżowe.

Premiera: 29 marca

To bez wątpienia jedna z ciekawszych pozycji wśród najnowszych seriali Netflixa. Liv jest krytyczką kulinarną, która kieruje się dewizą: „żyj szybko, umieraj młodo”. W przerwach między tworzeniem recenzji rzuca się w wir imprez. Wszystko zmienia się, gdy zaczyna mierzyć się z problemami zdrowotnymi. Od tego momentu bohaterka postanawia lepiej się prowadzić oraz przewartościować swoje życie. I robi to na maksymalnych obrotach.

Główną rolę w komediowej serii zagrała Celeste Barber – influencerka znana z wyśmiewania ideałów urody, które są niemożliwe do osiągnięcia oraz fałszywego obrazu ludzi, kreowanego w mediach społecznościowych. To może być jedna z najciekawszych produkcji, jakie czekają nas w marcu. Jeśli szukacie innych zabawnych serii, polecamy wam seriale komediowe Netflixa, które zebraliśmy w jednym miejscu,

Premiera: 29 marca

W ofercie najnowszych seriali Netflixa na marzec znalazł się także reality show o najsłynniejszej WAG na świecie. Mowa oczywiście o Georginie Rodriguez, partnerce Cristiano Ronaldo. „Jestem Georgina” wraca z drugim sezonem. Co ciekawe, pierwsza odsłona produkcji wywołała wśród polskich widzów sporo kontrowersji. Wszystko przez zwrot „bano polaco” (przetłumaczony na „polski prysznic”/„polską kąpiel”). Georgina w ten sposób określiła szybkie podmycie strategicznych miejsc (pach, krocza, itp.). W naszych mediach wybuchła burza, choć celebrytka najprawdopodobniej nie miała nawet na myśli Polaków („polaco” to pejoratywne określenie Katalończyków).

Reality show to oczywiście przesłodzony obraz codzienności Georginy Rodriguez, która żyje w luksusie u boku jednego z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. Przy okazji celebrytka opowiada też o jej początkach relacji z Cristiano Ronaldo. Jednak drugi sezon może okazać się znacznie bardziej gorzki. Warto przypomnieć, że gwiazda w kwietniu 2022 roku straciła dziecko.

Premiera: marzec

Przeglądając najnowsze seriale Netflixa, trafimy też na odcinkową ekranizację powieści Matthew Quirka. „Nocny agent” to historia agenta FBI, który nagle i niespodziewanie znajduje się w centrum niebezpiecznych wydarzeń. Peter Sutherland – mówiąc delikatnie – nie jest szychą w świecie federalnych. Niski rangą agent ma dość dziwne zadanie. Spędza swoje dyżury w piwnicy Białego Domu, w pobliżu telefonu, który nigdy nie dzwoni. Pewnej nocy jednak to się zmienia, a Sutherland trafia do świata intryg związanych z samym Gabinetem Owalnym.

Premiera: 23 marca

Jednym z najnowszych seriali Netflixa jest opowieść o uwielbianym przez społeczeństwo (i samego siebie), ekscentrycznym, narcystycznym przedsiębiorcy. Ellis Dragon robi karierę w branży biotechnologicznej, a jego celem podobno jest uczynienie świata lepszym miejscem do życia. Mówi się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, jednak poznając jego syna, Jacksona możemy mieć poważne wątpliwości. Gdy Ellis zaczyna mierzyć się z problemami psychicznymi, jedyna nadzieja na uratowanie jego firmy jest właśnie w Jacksonie. Ale czy chłopak będzie w stanie dźwignąć ten ciężar i przy okazji zapomnieć o trudnej relacji, jaka łączy go z ojcem?

Premiera: 30 marca

Wśród najnowszych seriali Netflixa coś dla siebie znajdą także fani fantasy. Nadchodzi drugi sezon serii „Cień i kość”. Alina Starkov (Jessie Mei Li) jest nadzieją, której magiczne moce mogą doprowadzić do zjednoczenia jej świata. Jednak niektórzy podejrzewają wojowniczkę o zdradę. Sama bohaterka natomiast chce tylko jednego – pokonać Fałdę Cienia oraz ocalić Ravkę przed zniszczeniem.

Na drodze Starkov stanie Kirigan, który wraca z armią siejących postrach, niepokonanych potworów, by dokończyć dzieła. Szansą na wygranie z arcywrogiem jest zawiązanie nowego, potężnego sojuszu. Jednak by to osiągnąć, Alina i Mal (Archie Renaux) będą musieli udać się w transkontynentalną podróż. Tam bohaterowie postarają się odnaleźć dwa mityczne stworzenia. Jeśli to was zainteresowało, mamy dla was seriale fantasy, które zgromadziliśmy w innym zestawieniu.

Premiera: 16 marca

W ogłoszonej liście najnowszych seriali Netflixa pojawiła się też dokumentalna seria opowiadająca o tym, co stało się w Waco w Teksasie w 1993 roku. Fascynująca produkcja przedstawia historię przywódcy sekty Davida Koresha, który mierzył się z rządem federalnym podczas krwawego, trwającego 51 dni oblężenia. Widzowie z całego świata w napięciu przyglądali się wydarzeniom w Stanach Zjednoczonych. Warto przypomnieć, że konflikt otworzyła największa strzelanina na amerykańskiej ziemi od czasu wojny secesyjnej. Na koniec natomiast wybuchł wielki pożar, który ogólnokrajowa telewizja transmitowała na żywo.

Dokumentalny serial Tillera Russella („Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę”) pokazuje niepublikowane dotąd taśmy wideo, które zarejestrowano w biurze jednostki FBI ds. negocjacji kryzysowych oraz inne nagrania agentów federalnych. Oprócz tego w serii możemy obejrzeć osobiste wywiadu z osobami ze wszystkich stron konfliktu. Wśród materiałów znalazła się nawet rozmowa z jedną z duchownych żon Davida Koresha, a także snajperem z zespołu FBI ds. odbijania zakładników, ostatnim dzieckiem wypuszczonym z kompleksu i dziennikarzami, którzy badali tę sprawę. Zarówno przerażająca, jak i angażująca historia starcia między Gałęzią Dawidową a federalnymi organami to także dramatyczna opowieść o religii i broni w Stanach Zjednoczonych.

Premiera: 22 marca