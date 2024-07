Alicia Keys zaczęła w tym roku rewolucję No Make Up Movement! Wokalistka postanowiła całkowicie zrezygnować z malowania twarzy, jej naturalna odsłona spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Do artystki dołączyły inne gwiazdy, m.in.: Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow i Cindy Crawford.

Chcesz do nich dołączyć? Nic prostszego! W jednym z wywiadów makijażystka Alicii Keys, Dottie, opowiedziała, jak wyglądały przygotowania wokalistki do rezygnacji z codziennego makijażu:

"Zrezygnowała z jedzenia nabiału i zmieniła podejście do pielęgnacji twarzy. Chodzi do kosmetyczki raz w tygodniu, codziennie wklepuje w skórę twarzy bardzo dobre, odżywcze kremy. Teraz jej skóra wygląda tak dobrze, że nie musi się malować", wyjaśnia.

Żeby wyglądać pięknie bez makijażu musisz pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji - bogate w składniki odżywcze kremy i nawilżanie szczególnie zimą muszą stać się Twoim codziennym rytuałem! My polecamy serię Ideal Beauty od Soraya a szczególnie bogate w substancje odżywcze kremy-esencje. Jak działają? Szara skóra nabiera blasku, staje się promienna, a jej koloryt jest będzie wyrównany. Efekt? Możesz zapomnieć o podkładzie! W serii Ideal Beauty znajdziesz odpowiednią wersję kremów-esencji dla swojej cery.

