Kilka sezonów temu nosiłyśmy przezroczyste, plastikowe torebki przez które widać było wszystkie nasze skarby. Teraz pokażemy światu... swoje stopy!

Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Richard Nicoll, Phillip Lim, Emporio Armani, czy Maria Katrantzou to tylko niektórzy światowi designerzy, którzy postawili na przezroczyste buty.

Transparentne buty, mimo że wyglądają efektownie, nie będą najlepszym rozwiązaniem na gorące dni - noszenie ich w upał może się odparzeniami! Ważne jest także to, by nasze stopy były odpowiednio zadbane. W takich butach nic nie da się ukryć.



Jednak, czego się nie robi dla mody?!



