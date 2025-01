Łukasz Obszyński, znany artysta disco polo, zginął w tragicznym wypadku samochodowym w miejscowości Werbkowice. Sprawa wciąż jest badana przez policję, a nowe szczegóły ujawniają dramatyczny przebieg zdarzenia.

Do wypadku, w którym zginął 39-letni gwiazdor disco polo, doszło 21 stycznia 2025 roku w miejscowości Werbkowice, w województwie lubelskim. Łukasz Obszyński, znany również jako DJ Yogas, kierował samochodem marki Audi, który zderzył się czołowo z wojskową ciężarówką marki Star, przewożącą siedmiu żołnierzy. Niestety, muzyk zmarł na miejscu. Asp.szt. Edyta Krystkowiak w rozmowie z "Faktem" przyznała, że żołnierzom nic się nie stało.

Drugie auto, które brało udział w wypadku to wojskowy samochód ciężarowy. Tam było siedem osób łącznie z kierowcą. Nikomu nic się nie stało

Asp.szt. Edyta Krystkowiak podkreśliła, że policja cały czas bada sprawę i przyznała, że na chwilę obecną nie może podać przyczyny wypadku.

Na chwilę obecną nie możemy podać przyczyny wypadku. Myślę, że tak szybko to też nie będzie wyjaśnione. Wypadek miał miejsce we wtorek. Wiemy tylko tyle, że 39-letni kierowca, który zginął, wyprzedzał poprzedzający pojazd i zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w samochód ciężarowy marki Star. Niestety doszło do takiego tragicznego wypadku.

- przekazała asp.szt. Edyta Krystkowiak.