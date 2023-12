Temat medycyny estetycznej nadal wywołuje spore emocje wśród gwiazd i nie wszyscy chętnie mówią na temat poprawiania urody. Majka Jeżowska ma na ten temat inne zdanie i choć skończyła już 63 lata, to nadal wygląda doskonale i słyszy mnóstwo komplementów dotyczących swojej urody. Piosenkarka nie ukrywa też, że korzysta z medycyny estetycznej:

Oczywiście, że korzystam. Gdybym nie korzystała, to nie słyszałabym od dziesięciu lat co najmniej, albo i dłużej: 'Ależ Pani świetnie wygląda'.

Majka Jeżowska podczas rozmowy z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską poruszyła temat medycyny estetycznej, który jest dość kontrowersyjny wśród gwiazd. Majka Jeżowska szczerze przyznała, że korzysta z zabiegów i nie ukrywa, że dla niej nie ma w tym nic złego.

Uważam, że wszystko jest dla ludzi. Każdy ma wolny wybór decydowania o tym, czy dbać o siebie w taki, czy inny sposób, czy powtarzać zdanie, które jest okropne i z którym ja się w ogóle nie zgadzam: Nie rozumiem, co to znaczy 'starzeć się z godnością'. (...) Starość nie ma nic godnego w sobie, starość jest okropna. Najfajniej byłoby się nie starzeć i myślę, że w dzisiejszych czasach to jest naturalne, (...)

wyznała Majka Jeżowska