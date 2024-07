Już jutro ruszy jeden z największych muzycznych festiwali w Polsce - Top Trendy 2014. Z tej okazji organizatorzy zadbali o kilka niespodzianek dla widzów. Wiemy już, że na scenie zaśpiewa Agnieszka Włodarczyk, swój nowy przebój zaśpiewa Dawid Kwiatkowski, a z kolei na parkiecie zobaczymy Rafała Maseraka i Annę Głogowską. To jednak tylko przedsmak tego, co czeka nas w najbliższy weekend.

Sobotni koncert "Trendy" poprowadzi m.in. Agnieszka Popielewicz. Udało nam się dotrzeć do zdjęć kreacji projektu Violi Piekut, w której prezenterka wystąpi na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Sukienka jest w zupełnie innym stylu niż w poprzednich latach. Dotychczas Agnieszka wybierała długie, powłóczyste kroje. Tym razem będzie rockowo i z pazurem. Połączenie czerni ze złotem i bielą to hit modowy tego sezonu! Warto dodać, że tkanina sukienki na specjalne zamówienie sprowadzana była aż z Francji!

Za stylizację Agnieszki inspirowaną mocnymi detalami odpowiada Kasia Śródka, przyrodnia siostra Kai.

Podoba wam się taka kreacja dla prowadzącej wieczorowy koncert?

Redakcja AfterParty.pl również będzie na tegorocznym festiwalu Top Trendy, i na bieżąco będziemy dla was relacjonować wszystko to, co będzie się działo na żywo. Zostańcie z nami, zaczynamy od jutra.

