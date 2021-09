"Top Model": jak dziś wygląda Olga Król? Uczestniczka znów zapuszcza włosy?

Pomimo, że Mateusz Maga nie wygrał "Top Model", nadal to on wzbudza największe zainteresowanie widzów i fanów show. Gdy odszedł z programu, jego oglądalność drastycznie spadła. Teraz model korzysta ze swoich "pięciu minut" i bryluje na salonach. Przypomnijmy: Maga był największą gwiazdą Top Model. Gdy odszedł z programu oglądalność spadła o... Mateusz chce jednak jak najwięcej osiągnąć w modelingu, dlatego też cały czas dba o swoją sylwetkę. Spędza bardzo dużo czasu na siłowni, gdzie wzbudza ogromne zainteresowanie. Maga jest bardzo szczupły i wiele osób nie wierzy w to, że potrafi wytrwać kilka godzin ciężkiego treningu. Jest jednak na odwrót. W rozmowie z topmodel.tvn.pl przyznał, że choć wszyscy nazywają go "chudziną", niejeden hejter mógłby brać z niego przykład: Często, będąc na siłowni, niektórzy dziwili się, że taki chudzina - bo tak często do mnie mówiono - a tutaj nagle staję, pojawiam się i zaczynam dosyć intensywny trening. To trzeba zobaczyć, żeby się przekonać. Niektórzy hejterzy byliby zaskoczeni - mówi Przyznał również, że w ciągu dnia zdarzyło mu się zrobić nawet 1000 pompek! Ktoś chciałby się zmierzyć z Mateuszem na siłowni? Zobacz: Maga może liczyć na wsparcie mamy w stolicy. Pokazał ich wspólne zdjęcie Mateusz Maga na celebryckiej imprezie: