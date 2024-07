3 z 5

Poczuj moc olejków! Jeden produkt może mieć wiele funkcji - może być stosowany do ciała, do włosów i do twarzy! Odżywia, rozświetla, dyscyplinuje. Po prostu trzeba go mieć!

Sanoflore JEDWABISTY OLEJEK DO CIAŁA,TWARZY I WŁOSÓW

Jedwabisty olejek do ciała to więcej niż upiększający olejek. Jest to bowiem także nawilżająca, odżywcza i ochronna pielęgnacja, która wynika z połączenia składników. Olejek wzbogacony jest o oliwę z oliwy Bio bogatą w witaminę E o właściwościach antyoksydacyjnych i działaniu przeciwstarzeniowym. Unikalne działanie wzmocnione jest dzięki cennym składnikom: Olejku eterycznego z Melisy Bio o właściwościach zwalczającym wolne rodniki oraz regenerującym olejku eterycznym z Czystka Bio. Fascynujący jest także jego zapach, który długo unosi się na skórze. Na początku pojawiają się orzeźwiające nuty morskiej bryzy, melona oraz deszcz płatków kwiatu jaśminu … Następnie pojawia się bukiet stworzony z ylang-ylang, kwiatu pomarańczy, frezji i neroli na bazie wanilii, drzewa sandałowego i fasoli Tonka, które otulają skórę słoneczną i zmysłową woalką. Delikatna konsystencja natychmiast wtapia się w skórę i otacza ją jedwabistą gładkością. Producent proponuje aż 10 sposobów na jego zastosowanie!

Idealne paznokcie! Masuj olejkiem opuszki palców raz lub dwa razy w tygodniu wieczorem. Wystarczy jedna kropla, by uzyskać piękne paznokcie. Działanie na „końcówki” STOP rozdwojonym i suchym końcówkom: rozpyl olejek na końcówki włosów, by nadać im miękkość i blask. Po wysuszeniu Tuż po wysuszeniu włosów, nanieś konsystencję na swoje dłonie i przesuwaj palce po włosach, by chronić i nadać im blask. Burza loków Po rozczesaniu włosów grzebieniem, nasyć dłonie kilkoma kroplami olejku i wgnieć w długości włosów. Morze, plaża i słońce! Zawsze noś olejek ze sobą w torbie plażowej, by nasycił skórę po ekspozycji na słońce i kąpieli morskiej. Promienna cera Twoja skóra jest ziemista, sucha, blada i brakuje jej blasku? Olejek przychodzi na ratunek: nanieś gobezpośrednio na oczyszczoną i suchą skórę lub dodaj kilka kropli do kremu na dzień lub na noc. S.O.S dla blasku Pod koniec dnia, by przywrócić skórze blask, nanieś olejek na policzki i czoło. Wystarczą dwie krople i magia działa! Ciało bogini Zastępuje Twoje mleczko do ciała: zmiękcza skórę, nadając jej satynowy efekt końcowy oraz delikatny zapach. Po ekspozycji na słońce, Rozpyl na ramiona i dekolt. Rozpyl na ręce i nogi.. Nie ma nic lepszego by uzyskać efekt promiennej skóry. Lwia grzywa Godzinę przed umyciem włosów, a nawet dzień wcześniej wieczorem, rozpyl olejek na długości włosów... Gwarantuje blask, elastyczność i miękkość. ok. 57 zł

L'Oreal Professional Mythic Oil

Mythic Oil to uniwersalny olejek upiększający, który dostosowuje się do każdego rodzaju włosów. Ta wyjątkowa formuła wzbogacona została w olejek z awokado i pestek winogron. Ten produkt o wszechstronnym zastosowaniu dyscyplinuje włosy i nadaje im blask. Egipcjanie jako pierwsi posiedli wiedzę na temat sposobu ekstrakcji szlachetnych esencji z roślin oraz stosowania ich w celu nawilżania, ukojenia czy wygładzania skóry. Nawet kapłani egipscy odkryli prawdziwą moc tych substancji. Wierzyli, że niektóre esencje mają boską moc i zapewniają nadprzyrodzone siły. 125 ml ok. 58 zł