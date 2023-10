To, że Marcin Hakiel i jego partnerka, Dominika, nie są już razem, była już ukochana tancerza potwierdziła na początku sierpnia. Teraz na jaw wychodzą kolejne szczegóły ich rozstania. Jaki był powód rozejścia się dróg tancerza i jego wybranki? Nowe doniesienia mogą zaskakiwać i rzucają zupełnie nowe światło na tę relację.

Dlaczego Marcin Hakiel i Dominika rozstali się? Znamy powód

O tym, że związek Marcina Hakiela i jego partnerki, Dominiki, przechodzi kryzys, fani spekulowali już od kilku tygodni. Teraz stało się jasne, że ta relacja należy już do przeszłości - partnerka Marcina Hakiela potwierdziła doniesienia o rozstaniu. Była już ukochana tancerza wprost przyznała, że utrzymuje z nim obecnie kontaktu.

Jaki był powód rozejścia się dróg zakochanych? Jak podaje "Fakt", powołując się na swoje źródło, w grę wchodziła między innymi kwestia mieszkaniowa, a także to, że Dominika, podobnie jak Marcin Hakiel, pełniła obowiązki rodzicielskie. Miało chodzić też o gotowość tancerza do wejścia w nową, poważną relację...

- Marcin mówi, że jest gotowy na nowy związek, ale prawda jest taka, że on nie jest jeszcze w stanie zbudować poważnej relacji i się zdeklarować. Traktował to bardziej jak przyjaźń. Dominika jest starsza od niego, ma małą córkę, mieszka poza Warszawą, oczekiwała, że Marcin podejmie jakieś kroki, by mogła przeprowadzić się do stolicy. Gdy się ma tak małe dziecko, nie można żyć w wiecznych rozjazdach. On niestety nie wychodził z inicjatywą - podaje źródło "Faktu".

Choć spekulacje o rozstaniu potwierdziła sama Dominika, póki co Marcin Hakiel nie skomentował oficjalnie tych doniesień. Pod swoim ostatnim zdjęciem opublikowanym na Instagramie tuż po tym, jak do mediów trafiły informacje o rozstaniu, użył hasztagów "życie jest piękne" i "dlaczego trzeba być poważnym". Czy to właśnie jego wymowny komentarz w sprawie?

Myślicie, że już wkrótce Marcin Hakiel zdecyduje się wypowiedzieć szerzej w sprawie rozstania i odnieść między innymi do słów Dominiki o jego gotowości na związek?

