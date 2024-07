Tomasz Raczek ocenił film "Spotlight"! Publicysta zna się na kinie jak mało kto, a jego recenzje filmowe uznawane są w Polsce za jedne z najbardziej rzetelnych. Tomasz Raczek w rozmowie z Party.pl podzielił się swoimi wrażeniami po filmie "Spotlight", nad którym wszyscy się zachwycają. A on? Czy jego zdaniem dzieło zasłużyło na Oscara?

Ze "Spotlight" jest tak, że to nie jest wybitne kino. To jest po prostu sprawnie opowiedziana historia. Wyobrażam sobie, że można by tę historię nakręcić lepiej. Nie byłem szczególnie zachwycony tym filmem. Rozumiem zachwyt dla niego z powodów publicystycznych. Sądzę, że często mylimy nasze potrzeby publicystyczne z oceną filmu. "Spotlight" jest filmem średnim. Jeśli dostanie jakąś nagrodę to nie za jakość tylko za ważkość tematu.