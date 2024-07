Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, Iga Lis od dawna pragnie zostać modelką. Ostatnio pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami z profesjonalnej sesji, na których wygląda świetnie. Zobacz: Córka Rusin wystąpiła w profesjonalnej sesji. Wygląda jak zawodowa modelka

W najnowszym wydaniu magazynu "Flesz" znalazła się także opinia eksperta na temat warunków nastolatki. Co prawda brakuje jej trochę centymetrów, jeśli chodzi o wzrost, ale zdecydowanie nadrabia osobowością. Dziennikarka nie za bardzo jest zadowolona z wyboru takiej drogi życiowej przez córkę, ale mocno ją wspiera. Tomasz Lis też jest nastawiony do tego bardzo sceptycznie, o czym poinformowała magazyn osoba na co dzień współpracująca z dziennikarzem:

Tomek nie podchodzi tak entuzjastycznie do planów córki. Wie, z jakim zagrożeniem i pokusami wiążę się praca modelki. Wolałby, żeby Iga nie pokazywała swoich zdjęć w Internecie i zajęła się czymś poważniejszym. Ale zna swoją córkę i wie, że jest uparta. Jeżeli nadal będzie poważnie myślała o modelingu, to pewnie nie będzie przeszkadzał jej w realizowaniu marzeń.

Jak potoczy się jej kariera?

