Tomasz Karolak zagrał w wielu filmach i serialach, które gromadziły rekordową liczbę widzów przed telewizorami. Jednym z nich jest "rodzinka.pl", gdzie stworzył niezapomniany duet z Małgorzatą Kożuchowską. Wraz z innymi aktorami wystąpił również w kampanii jednej z sieci telefonicznych. Niestety, ostatnia produkcja z jego udziałem okazała się wielką klapą. Przypomnijmy: Nowy serial Karolaka to klapa. Przegrał nawet z samym sobą

Karolak nie poddaje się jednak tak łatwo. Dba również o to, by jego Teatr Imka rozwijał się jak najlepiej. Jak donosi "Party", w tym celu wybrał się ostatnio do Waszyngtonu, gdzie namawiał jedną z hollywoodzkich gwiazd do wzięcia udziału w jego spektaklu o Janie Karskim. Wszystko jest na razie owiane wielką tajemnicą.

W lipcu pojawi się również na planie rodzinki.pl, przez co nie będzie mógł towarzyszyć swojej partnerce Violi Kołakowskiej i dzieciom na wakacjach nad morzem. Para ma jeszcze jeden problem. Nowe mieszkanie na Saskiej Kępie, które niedawno zakupili, jest ciągle remontowane i będą mogli się do niego wprowadzić dopiero jesienią.

Jak myślicie, kogo chce zatrudnić Karolak?

