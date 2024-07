Tomasz Barański ułożył chorografie na galę Eska Music Awards! W najbliższy piątek podczas imprezy to właśnie układy taneczne Tomka Barańskiego zobaczymy na scenie w Szczecinie już w najbliższy piątek! Nie da się ukryć, że Tomek to jeden z najpopularniejszych i najbardziej uzdolnionych tancerzy w Polsce. Poza treningami do szóstej już edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” Tomek rozwija również swoją karierę jako choreograf sceniczny.

Wielkie wyzwanie przede mną, ponieważ powierzono mi przygotowanie choreografii do jednego z największych wydarzeń muzycznych w Polsce, które co roku przyciąga wspaniałe gwiazdy polskie i zagraniczne. Wspólnie z grupą tancerzy przygotowujemy choreografię m.in. dla Moniki Lewczuk, C-BooL i Jasmine Thompson do utworu Ain’t nobody. Bardzo wymagająca wokalistka, dlatego stajemy na głowie, aby móc spełnić jej oczekiwania i stworzyć fenomenalne show. Na szczęście mam grupę 12 wspaniałych tancerzy, dla których taniec jest całym życiem, oddają się swojej pasji w 100% i dzięki temu jestem w stanie wyciągnąć z nich to, co najlepsze - wyznał.

To nie jedyna niespodzianka dla fanów tancerza. Podczas Eska Music Awards 2016 Tomek Barański po raz kolejny zatańczy z Eweliną Lisowską, z którą wygrał IV edycję „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Tomek pracuje nad choreografią do najnowszego przeboju wokalistki „Prosta sprawa”:

Ogromnie się cieszę na to spotkanie. Bardzo pozytywnie wspominam nasze treningi taneczne. Z Eweliną się przyjaźnimy i nie możemy doczekać się tego występu. Oboje mam nadzieję, że tą energię będzie czuć na scenie! Będzie się działo, to pewne! - wyznał w rozmowie z Party.pl.

Najbliższy weekend u Tomka Barańskiego zapowiada się bardzo pracowicie! Ze Szczecina przenosi się do Sopotu na koncert Justyny Steczkowskiej z Orkiestrą Cygańską w Operze Leśnej, a w niedzielę do Kielc na koncert – Magiczne Zakończenie Wakacji z Polsatem i RMF FM. Podczas tych wydarzeń Tomek będzie odpowiadał za przygotowanie choreografii i układów tanecznych.

Poza tym Tomek Barański zatańczy na scenie z Eweliną Lisowską