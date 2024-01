Od czasów słynnej roli Kelly ze "Świata według Bundych" aktorka przeszła sporą przemianę i nie ukrywa, że cierpi na poważną chorobę. Christina Applegate w 2021 roku ujawniła, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane, na które cierpi od 2018 roku. Początkowo aktorka usunęła się z show-biznesu, ale wróciła i może liczyć na ogromne wsparcie. Teraz pojawiła się na rozdaniu nagród Emmy i poruszyła do łez swoją przemową, którą wygłosiła na scenie.

Christina Applegate we wtorek pojawiła się na czerwonym dywanie podczas rozdania nagród Emmy. Aktorka, którą doskonale znają wszyscy fani serialu "Świat według Bundych" weszła na scenę, wspierając się o lasce, z którą od czasu choroby już się nie rozstaje, a dodatkowo była podtrzymywana pod rękę. Gwiazda Hollywood jakiś czas temu nie ukrywała, że początki, kiedy zdecydowała się znów pojawić na czerwonym dywanie, nie były łatwe:

Podczas rozdania nagród Grammy aktorka na scenie nie kryła wzruszenia, a nawet pojawiły się łzy, kiedy widownia oklaskiwała Christinę Applegate na stojąco. Choć aktorka nie odebrała nagrody w kategorii, w której została nominowana, to na specjalną prośbę pojawiła się na scenie.

Dziękuję bardzo. O mój Boże. Zawstydzacie mnie, jako osobę niepełnosprawną, wstając. Niektórzy z was mogą znać mnie jako Kelly Bundy z 'Married, With Children' lub Samantę z 'Samanthy Who?', czy Jen Harding z 'Dead To Me'. Niewielu z was pewnie zna mnie z tego debiutu jako Baby Burt Grizzell w 'Days of Our Lives'. Będę płakać jeszcze bardziej. To była moja przełomowa rola. Przez te wszystkie lata, to było zaszczytem grać zabawne, złożone postacie

powiedziała poruszona Christina Applegate