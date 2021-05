Andrzej Piaseczny pierwszy raz tak szczerze o swojej orientacji. Żałuje, że wyznał, że jest gejem?

Co Cię czeka pod koniec kwietnia i na początku maja? Problemy w związku, daleka podróż na majówkę, a może nowe wyzwania zawodowe? Sprawdź swój horoskop z magazynu "Party", który przygotowała Anett Toya. Specjalistka we wróżeniu z różnych typów kart oraz w przekazach energetycznych. Telefon: 605 606 138. Znajdź swój znak i dowiedz się, co Cię czeka! Horoskop na kwiecień i maj 2019 z magazynu Party Byk 21.04–20.05 Miłość: Jeśli nie układa ci się z obecnym partnerem, nie licz na to, że stanie się cud i wszystko nagle się zmieni. Lepiej się rozstańcie i spróbujcie ułożyć sobie życie na nowo. Praca: Twój szef ma cię ostatnio na oku, więc pilnuj się, bo nawet drobny błąd może cię dużo kosztować. Twoja szansa: Spotkanie ze starym znajomym może odmienić twoje życie. Bliźnięta 21.05–21.06 Miłość: Partner rozczaruje cię swoim zachowaniem, więc wasz związek czeka poważny kryzys. Choć będzie to dla ciebie trudne, postaraj się mu wybaczyć i daj jeszcze jedną szansę. Praca: Unikaj poważnych zmian w życiu zawodowym. Nie szastaj też pieniędzmi, bo przydadzą ci się oszczędności. Twoja szansa: Szlifuj język angielski. Panna 23.08–22.09 Miłość: Wydarzy się coś, co będziesz ukrywać przed partnerem. I źle się to dla ciebie skończy, bo on odkryje twój sekret i straci do ciebie zaufanie. Single spod tego znaku mogą poznać kogoś wyjątkowego. Praca: To będzie dobry czas. Czeka cię nawet awans albo podwyżka. Ale nie wszyscy w firmie dobrze przyjmą twój sukces. Twoja szansa: Rozwijaj swoje pasje. Rak 22.06–22.07 Miłość: Ciągłe nieporozumienia i wynikające z nich kłótnie sprawią,...