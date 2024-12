Anna Korcz znała Stanisława Tyma prywatnie, ponieważ mieli okazję zagrać w tym samym filmie, czyli w "Rysiu". Aktorka nie kryje swojego smutku i żalu po śmierci legendy polskiego kina. W kilku zdaniach podsumowała, jakim człowiekiem był Stanisław Tym. Łzy same cisnął się do oczu.

Tuż przed świętami w mediach pojawiła się bardzo smutna wiadomość. W wieku 87 lat zmarł Stanisław Tym, aktor, reżyser i satyryk, znany przede wszystkim z kultowego filmu „Miś” oraz "Ryś". O jego śmierci można było przeczytać w "Polityce":

Teraz głos zabrała jego koleżanka z planu- Anna Korcz, która miała okazję współpracować ze Stanisławem Tymem podczas filmu "Ryś" i grała wówczas żonę Zygmunta Molibdena (w tej roli Krzysztof Kowalewski). Aktorka nie kryła swojego smutku i żalu nad tragedią, która wydarzyła się z samego rana. Portal Pudelek postanowił skontaktować się z Anną Korcz i zapytać, jakim człowiekiem był w jej oczach Stanisław Korcz.

To wielka postać polskiej kinematografii. Według mnie to był niezwykły człowiek pod względem uprawiania tego zawodu. Potężny umysł, bardzo przy tym delikatny i wrażliwy. Niezwykła kultura osobista, niezwykły takt. Przede wszystkim olbrzymie poczucie humoru i umiejętność dzielenia się tym z aktorami i widzami. Był to niezwykły Pan, którego poznałam na planie 'Rysia', gdzie grałam żonę Kowalewskiego. Pamiętam dokładnie, jak sceny kręciliśmy na Mazurach i pod Warszawą

zdradziła Anna Korcz dla Pudelka.