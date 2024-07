Ostatnio zapanowała swoista moda na coming outy wśród gwiazd. Sławni aktorzy, wokaliści czy sportowcy coraz chętniej ujawniają swoją orientację seksualną i chwalą się partnerami, często też decydują się na ślub. Przypomnimy: Sławny bokser gej wyszedł za mąż! Tak wyglądał jego ślub

Na podobny krok zdecydował Tom Daley. 19-letni brytyjski pływak stał się prawdziwą sensacją olimpiady w Londynie z 2012 roku, gdy jego zdjęcia w samych kąpielówkach obiegły cały świat. Z miejsca fani i media uczyniły go nowym symbolem seksu. Brązowy medalista igrzysk niechętnie mówił do tej pory o swoim życiu prywatnym, ale dziś nieoczekiwanie umieścił w sieci wideo, w którym zdradza, że od kilku miesięcy ma chłopaka i jest bardzo szczęśliwy.

Prowadzę bardzo ciężki i intensywny tryb życia, ale zawsze chciałem zachować życie prywatne. Wprawdzie opublikowałem książkę i nakręciłem dokument, ale poruszałem tam tylko te tematy, z którymi czułem się komfortowo. Ostatnio ktoś przekręcił moją wypowiedź z wywiadu i to bardzo mnie zdenerwowało, nienawidziłem też pytań o to, czy się z kimś spotykam. Ale teraz chcę wam coś powiedzieć. To trudna decyzja, ale mam nadzieję, że mnie wesprzecie. Wiosną poznałem kogoś, z kim się spotykam i ten ktoś jest facetem. Jestem najszczęśliwszym facetem na ziemi, a poza tym jestem tym samym Tomem, którego znacie - powiedział w specjalnie nagranym wideo Daley.