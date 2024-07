Justin Bieber został ojcem? Tak właśnie twierdzi Mariah Yeater, która trzy miesiące temu urodziła swoje pierwsze dziecko. 20-letnia fanka muzyka przyznała ostatnio, że to właśnie z nią Justin przeżył swój „pierwszy raz”!

Mariah Yeater postanowiła opowiedzieć w mediach, jak wyglądało ich spotkanie, do którego doszło po zakończonym koncercie Justina.

-Ochroniarz wybrał mnie z tłumu i zapytał, czy chciałabym poznać Biebera. Kiedy zobaczyłam Justina, było oczywiste, że się sobie podobamy. Zaczęliśmy się całować. Potem zapytał mnie czy pójdziemy ustronne miejsce, gdzie możemy być sami. Powiedział, że chce się kochać i że to będzie jego pierwszy raz. Zgodziłam się- relacjonowała w rozmowie z magazynem Star. Szybko zdjął moje ubrania i zaczęliśmy się kochać. Sam stosunek trwał bardzo krótko, około 30 sekund.

Mariah zaszła w ciążę i urodziła dziecko. Teraz żąda badań DNA, które potwierdzą ojcostwo Biebera.

W rewelacje dziewczyny nie wierzą fani artysty, którzy zamieszczają w sieci obraźliwe komentarze i groźby pod jej adresem. Jednak sam Justin milczy w tej sprawie.

Myślicie, że Bieber rzeczywiście jest ojcem dziecka Yeater?

Reklama