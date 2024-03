Sandra Kubicka chętnie pokazuje urywki swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych i jeszcze chętniej dzieli się pozytywnymi wydarzeniami. Takiej informacji nie mogła więc przeoczyć! "Rozświetla nasze dni" - czytamy w pełnym emocji wpisie.

Sandra Kubicka dzieli się radosnymi wieściami

Już dawno nazwisko Sandry Kubickiej tak głośno nie rozbrzmiewało w kolorowej prasie, co obecnie. Odkąd ona i Baron ogłosili zaręczyny oraz że spodziewają się dziecka, zainteresowanie nimi nie przemija. Co prawda modelka podtrzymuje, że nie będzie udostępniać wizerunku synka w mediach, ale i tak od kilku miesięcy skrupulatnie relacjonuje przebieg wyjątkowego stanu, a nawet pokazała zdjęcie z USG 3D, na którym dokładniej przyjrzeliśmy się buzi chłopca. Ostatnio z kolei zobaczyliśmy, jak Sandra Kubicka dowiedziała się o ciąży.

Sandra Kubicka z Baronem Instagram @sandrakubicka

Obecnie Sandra i Baron korzystają z ostatnich tygodni, by jak najlepiej przygotować się do nowej roli. Wciąż jednak sporą część ich czasu pochłaniają psiaki, które, jak wielokrotnie Sandra podkreślała, również są dla niej jak dzieci. Co ciekawe, właśnie się dowiedzieliśmy, że jeden z pupili już 28 marca miał swoje święto!

Nie wiem, kiedy faktycznie ma urodziny, bo jest psiakiem ze schroniska, ale uznaliśmy, że będzie to 28 marca, bo w ten dzień ją zaadoptowaliśmy. Nasza myszka kochana już rok rozświetla nasze dni. Najlepsza decyzja w moim życiu

To jeszcze nie koniec! Choć za moment Sandra i Baron zostaną po raz pierwszy rodzicami, okazuje się, że ich rodzina może powiększyć się jeszcze bardziej i wcale nie chodzi o kolejne dziecko!

Nie mogę się doczekać, aż zaadoptujemy więcej psiaków - ogłosiła Sandra.

Fani natomiast już nie mogą się doczekać, aż synek Sandry i Barona przyjdzie na świat, a świeżo upieczeni rodzice zdradzą jego imię!

Sandra Kubicka dzieli się wieściami Instagram@sandrakubicka

@sandrakubicka instagram