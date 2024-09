Krzysztof Ibisz ma 59 lat i trzech synów, a jego obecna żona nosi pod sercem kolejne maleństwo, które już niebawem dołączy do rodziny Ibiszów. Mimo że prezenter zbliża się to magicznej "sześćdziesiątki" to czuje się doskonale i od zawsze mówiono, że nie wygląda na swój wiek, a ludzie dają mu maksymalnie 40 lat! Tym razem Krzysztof Ibisz dodał na swój Instagram nagranie, w którym widać jego olbrzymi dystans do samego siebie. Musicie to zobaczyć!

Krzysztof Ibisz rozbawił fanów do łez

Krzysztof Ibisz nie może narzekać na brak pracy. Prezenter od lat jest związany z Polsatem, który zapewnia mu stałe zatrudnienie. Nie jest tajemnicą, że Krzysztof Ibisz jest prowadzącym "Taniec z Gwiazdami", licznych koncertów i gal, a także nowopowstałej śniadaniówki "Halo tu Polsat". Dodatkowo poświęca masę czasu swojej rodzinie- żonie Joannie oraz trzem synom. Co prawda dwóch z nich nie potrzebują już tak intensywnej opieki, jak najmłodszy Borys, ale Krzysztof Ibisz od zawsze pokazywał zażyłe relacje z dziećmi, a nawet z byłymi żonami! Krzysztof Ibisz i jego obecna ukochana, spodziewają się jeszcze jednego dziecka, jednak para, póki co nie zdradziła płci maleństwa.

Pomimo że Krzysztof Ibisz zbliża się do "szóstki z przodu" i niebawem będzie miał okrągłe urodziny, to wygląda na to, że nie dość, że wygląda rewelacyjnie, to jeszcze ma pełno energii, poczucia humoru i dystansu do siebie. Wiele razy w swoim życiu słyszał, że ktoś jest "młodszy nawet od Ibisza" i zaczął przekuwać to w swój content na Instagramie.

Teraz pokazał nagranie z garderoby "Tańca z Gwiazdami" i rozbawił fanów:

POV: Ja siedzący w pokoju z ludźmi młodszymi ode mnie - czytamy na nagraniu.

Następnie kamera zatoczyła koło. W pokoju nie było nikogo. Krzysztof Ibisz dopisał także:

Wychodzi na to, że tacy ludzie nie istnieją

Internauci bardzo szybko złapali żart prezentera i w komentarzach nawiązywali do "teorii", że Krzysztof Ibisz jest najmłodszy z najmłodszych:

Pan masz z 20 parę lat sądząc po wyglądzie więc może Pan tak żartować. Jak 40 wejdzie na kark to żarty się skończą

Ja już dawno o tym wiedziałam

Nie ma młodszego od Ibisza niezastąpionego

Poczucie humoru i dystans do siebie -MISTRZOSTWO

Zawsze będzie Pan najmłodszy - rozpisują się rozbawieni fani.

Fani uwielbiają Krzysztofa Ibisza za jego poczucie humoru, ale także za imponujący warsztat dziennikarski. Mężczyzna doskonale odnajduje się w programach na żywo i wykazuje się dużym spokojem i opanowaniem. Teraz gdy trwa 15. edycja "Tańca z Gwiazdami" Krzysztofa Ibisza można oglądać w każdą niedzielę o 19:55 i to właśnie tam jest współprowadzącym u boku Pauliny Sykut-Jeżyny. Oglądacie tegoroczną edycję "Tańca z Gwiazdami"?

