Historia związku Justina Timberlake'a i Jessiki Biel to temat na wdzięczną komedią romantyczną. Schodzili się i rozchodzili już wiele razy. Regularnie słyszeliśmy o tym, jak to Timberlake się źle prowadzi, jak bardzo ucieka od stabilizacji, co i rusz krzywdząc wierną i wpatrzoną w niego jak obrazek Biel.

Reklama

Wygląda jednak na to, że przed nami akt ostateczny, szczęśliwie kończący tę historię. Jak donoszą amerykańskie media pod koniec 2011 roku piosenkarz w końcu oświadczył się pięknej aktorce! Miało to miejsce podczas wypadu na narty do Jackson.

- Justin wie, jak bardzo Jessica kocha narty i śnieg, dlatego nie mógł wybrać lepszych okoliczności. Są bardzo szczęśliwi i powoli uzgadniają kolejne kroki. Wygląda na to, że tym razem obędzie się już bez niemiłych niespodzianek - wyznaje źródło "US Weekly".

Serdecznie gratulujemy i nie możemy się już doczekać informacji o hucznym weselu. Z pewnością będzie to wielkie wydarzenie, które zgromadzi śmietankę towarzyską z całego świata.

Reklama

ac