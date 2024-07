1 z 6

Tomasz Kalita nie żyje. Były rzecznik SLD miał 37 lat - przegrał walkę z nowotworem mózgu - wielopostaciowym glejakiem czwartego stopnia. Jak sam mówił w jednym z ostatnich wywiadów, jego pierwszym celem było przeżycie i pokonanie choroby, a drugim - zalegalizowanie leczniczej marihuany, aby ulżyć innym chorym. O Tomaszu Kalicie w TVN24 mówił Leszek Miller. Miller wyraził nadzieję na to, że marihuana lecznicza będzie w końcu legalna w Polsce. Dodał, że tego chciałby Tomasz Kalita - o to były rzecznik SLD walczył do końca.

Miejmy nadzieję, że posłowie w Sejmie wykonają ostatnią wolę Tomasza Kality. Na pewno ta ostatnia wola to uchwalenie ustawy dopuszczającej marihuanę leczniczą - mówił Leszek Miller. - Byłoby to spełnieniem testamentu Tomasza Kality - dodał Miller.

Jak Leszek Miller wspomina walkę Tomasza Kality z chorobą?

Rozmawiając z Tomaszem Kalitą i jego żoną mówiliśmy o wszystkich przypadkach, które zdarzały się, a pokazywały, że można tę chorobę pokonać - mówił Leszek Miller dla TVN24. - To był ten zastrzyk optymizmu i przekonanie, że Tomasz Kalita będzie kolejnym przykładem, że można pokonać złośliwego glejaka - mówił Miller.

Leszek Miller wspomniał również o najważniejszej osobie w życiu Tomasza Kality - o jego żonie Annie.

Ja już dawno nie widziałem takiej miłości, takiej ofiarności i takiego oddania jak w przypadku pani Ani Kality (Zobacz też: Żona Tomka Kality wspierała go do końca). My, którzy uważaliśmy się za dobrych znajomych Tomka, czy za jego przyjaciół, powinniśmy być szalenie wdzięczni, że w tych ostatnich chwilach Tomek miał przy sobie taką istotę - powiedział Miller.

