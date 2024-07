Żona Tomasza Kality w rozmowie z Vivą! opowiedziała, jak zareagowali na wieść o tym, że jej mąż ma glejaka:

Ania: To ja powiedziałem Tomkowi: „Weźmy ślub!”. Kiedy po operacji zapytał: „Czy to był oponiak?” – taką mieliśmy nadzieję - odpowiedziałam: „Glejak, ale to nie koniec świata. Jeszcze tyle rzeczy możemy zrobić, możemy wziąć ślub na przykład”. Popłakał się i mówi, że tak, że chciałby. A potem, że będzie mieć takich rodziców jak moi. Moja mama mówi do Tomka: „Syneczku, skarbie”.