To smutna wiadomość. Tomasz Kalita, były 37-letnik rzecznik SLD, człowiek, który zajmował się m.in. kampanią Magdaleny Ogórek nie żyje. Kalita zaangażował się w walkę o ustawę, która ułatwiałaby chorym dostęp do medycznej marihuany. W ostatnim wywiadzie z grudnia 2016 roku dla Onet.pl mówił o tym jak się czuje:

Raz lepiej, raz gorzej. Wszystko zależy od chemii, którą przyjmuję. Niestety, kolejne chemie są coraz gorsze, bo tracę apetyt i odrzuca mnie od jedzenia. A to znoszę bardzo ciężko.

Kalita mówił również o tym, o co walczy najbardziej.

Przede wszystkim, by być zdrowym. To jest mój główny cel. Drugim równie ważnym - choć wbrew temu co o mnie ostatnio pisano w mediach - nie najważniejszym celem jest kwestia legalizacji marihuany leczniczej. Walczę także o pewne wartości.