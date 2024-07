6 z 9

Prep + Prime Vibrancy Eye MAC

Lekki krem, który skupia się na trzech głównych powodach podkrążonych oczu: pigmentacji, cieniach oraz widocznie słabszych naczyniach włoskowatych. Natychmiast poprawia promienność o 46%, klarowność o 56% i w dłuższym okresie rozjaśnia cienie oraz ciemne plamy. Rozprasza światło poprzez wielokolorowe, odbijające światło perły, które pomagają zatrzeć i wyrównać widoczne cienie pod oczami i rozjaśnia okolice oczu, nadając jej natychmiastową świetlistość. Koi skórę i pomaga zredukować widoczne cienie, a zawarty w nim kompleks witaminy C działa jako czynnik rozjaśniający. Pomaga zapobiegać przebarwieniom skóry poprzez normalizację produkcji melaniny, która pojawia się, gdy skóra narażona jest na negatywne działanie wolnych rodników. Natychmiast podnosi poziom nawilżenia w skórze o 69% i po dłuższym okresie stosowania zwiększa barierę ochronną skóry o 64%. Fitosfingozyna, będąca składnikiem kremu, pomaga wzmocnić słabe naczynia włoskowate (drobne naczynka krwionośne)- jeden z trzech powodów podkrążonych oczu, i zapobiega formowaniu nowych naczynek krwionośnych. Wzmocnienie ścianek naczyń włoskowych sprawia, że krew jest mniej widoczna, co zmniejsza także widoczność cieni pod oczami. Inne kluczowe składniki pomagają natychmiast i w dłuższym okresie zredukować linie i zmarszczki. Peptydy, ekstrakt z czerwonych alg, kofeina i sacharoza pomagają ukoić i pobudzają drenaż limfatyczny poprzez otwarcie naczyń włoskowatych, co pozwala na prawidłowy przepływ płynu i w dłuższym okresie skutkuje zmniejszeniem obrzęków. Prep + Prime Vibrancy Eye przygotowuje okolicę oczu na aplikację makijażu. Posiada aplikator z pompką, został przetestowany dermatologicznie i okulistycznie i nie wywołuje trądziku.

NASZYM ZDANIEM:

Krem do zadań specjalnych. Po pierwsze ma bardzo wygodne opakowanie z pompką, która umożliwia idealne dozowanie produktu. Specyfik ma złoty kolor

i perłowy połysk, co sprawia, że optycznie rozświetla skórę pod oczami. Konsystencja jest dość lekka, ale nie żelowa, przez co dobrze nawilża skórę wokół oczu. Niesamowicie zachowuje się również po nałożeniu korektora bądź podkładu – sprawia wrażenie, jakby był przystosowany do jego przyjęcia – skóra staje się satynowa i gładka, przez co podkład lepiej stapia się ze skórą, nawet kilka chwil po aplikacji. Nie pozostawia tłustego filmu, dzięki czemu nakładane cienie dobrze się rozprowadzają i trzymają na skórze przez cały dzień. Krem ładnie napina, a zmarszczki są o wiele mniej widoczne.

Po kilkunastu dniach stosowania produktu krem poradził sobie z opuchlizną i nie wywołał podrażnień na bardzo wrażliwej skórze skłonnej do alergii. Skóra pod oczami zyskała bardziej promienny wygląd i jest rozświetlona optycznie od perłowych drobinek.

Cena: 130 zł